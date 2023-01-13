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23 минуты назад

В России планируют создать сервисы распознавания фейков на видео

ТАСС

Сервисы распознавания фейков на видео, в частности технологии наложения лица одного человека на готовый видеоролик с другим человек (deepfake) могут быть созданы в России. Эти планы указаны в технологической карте продуктов дорожной карты развития высокотехнологичной области "Новое общесистемное программное обеспечение", которая имеется в распоряжении ТАСС.

В России планируют создать сервисы распознавания фейков на видео
Фото: UnsplashUnsplash

"Сервисы распознавания сгенерированного и выдаваемого за реальный контент (с точностью распознавания не менее 70% к 2025 году)", - такой пункт содержится в продуктовой линейке технологической карты.

Также, согласно документу, в России планируется создать универсальные инструменты разработчиков для комплексного создания пользовательских VR/AR-решений. Туда должны входить библиотеки цифровых активов, цифровые аватары и программные средства взаимодействия пользователя с виртуальным миром, передающие реакцию обратно к пользователю через устройства вывода в режиме реального времени.

Помимо этого в карте указана разработка универсальных инструментов пользовательского уровня для создания, редактирования и доставки контента в VR/AR, включая библиотеки шаблонов и цифровых объектов, а также специализированных и универсальных маркетплейсов. Разработчики и сроки выполнения проектов в дорожной карте не указаны.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко в ответ на запрос сообщили ТАСС, что одобренная в декабре правительством дорожная карта включает в себя два ключевых направления - общесистемное и прикладное программное обеспечение и новые коммуникационные интернет-технологии. В рамках первого направления, в том числе, запланировано создание сервисов распознавания сгенерированного и выдаваемого за реальный контент с точностью распознавания не менее 70% к 2025 году.

"Точные сроки разработки, объем финансирования, а также полный перечень возможностей решений будут определены", - подчеркнули в аппарате.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,
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