Минцифры отказалось тратить миллиарды на развитие ОС «Аврора»

Минцифры РФ исключило 22 млрд рублей, которые планировалось направить на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, из своей программы цифровой трансформации, пишет «КоммерсантЪ».

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Средства должны были пойти на субсидирование разработки приложений для ОС и адаптации под нее мобильных устройств, однако власти сочли это нецелесообразным.

В Минцифры изданию подтвердили, что в утвержденном бюджете не предусмотрено финансирование ОС «Аврора»: «Проект будет развиваться за счет средств разработчика».

Разработкой «Авроры» занимается «Ростелеком».

По мнению экспертов, 22 млрд рублей в течение двух лет для адаптации софта под «Аврору» было бы слишком много, а для разработки и производства устройств этой суммы, наоборот, недостаточно.