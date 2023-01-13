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53 минуты назад

Минцифры не будет тратить миллиарды на развитие ОС «Аврора»

It-world

Минцифры РФ исключило 22 млрд рублей, которые планировалось направить на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, из своей программы цифровой трансформации, пишет «КоммерсантЪ».

Минцифры отказалось тратить миллиарды на развитие ОС «Аврора»
Фото: UnsplashUnsplash

Средства должны были пойти на субсидирование разработки приложений для ОС и адаптации под нее мобильных устройств, однако власти сочли это нецелесообразным.

В Минцифры изданию подтвердили, что в утвержденном бюджете не предусмотрено финансирование ОС «Аврора»: «Проект будет развиваться за счет средств разработчика».

Разработкой «Авроры» занимается «Ростелеком».

По мнению экспертов, 22 млрд рублей в течение двух лет для адаптации софта под «Аврору» было бы слишком много, а для разработки и производства устройств этой суммы, наоборот, недостаточно.

В конце прошлого года сообщалось, что Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков. VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» должны создать СП, которое займется разработкой новой мобильной ОС на базе открытого кода Android.

Наука и техника,Коммерсант,Яндекс,Сбербанк России,
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