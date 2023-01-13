Российские ученые изобрели препарат для лечения болезни Альцгеймера

Исследователи лаборатории молекулярной нейродегенерации из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали эффективную методику лечения болезни Альцгеймера. Об этом пишет издание «Российская газета».

Фото: ТАСС ТАСС

Сотрудники вуза сообщили, что ученым удалось получить соединения, которые способны прицельно направиться на молекулы-мишени, при этом провоцируя активацию и изменение функции последних. Благодаря этому происходит процесс разрушения контакта между клетками в головном мозге, вследствие чего наблюдается улучшение памяти.

Как рассказала Елена Попугаева, которая является доктором биологических наук и старшим научным сотрудником лаборатории, первой стадией болезни Альцгеймера является появление разрушений в контактах между нейронами мозга. Если удастся повлиять на замедление процесса утраты связей, то наступление заболевания будет отсрочено. Именно такое воздействие и оказывает предложенный препарат.

Ученые провели испытания полученных соединений на животных, у которых отмечались проблемы с памятью. Вещества введенного препарата успешно пересекли гемостатический барьер, достигли мозга и оказали положительное влияние на клетки. Как отметили ученые Политеха, после воздействия препарата к животным возвращалась память.