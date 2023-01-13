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23 минуты назад

Ученые СПбПУ тестируют препарат для лечения болезни Альцгеймера

FBM.ru

Исследователи лаборатории молекулярной нейродегенерации из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали эффективную методику лечения болезни Альцгеймера. Об этом пишет издание «Российская газета».

Российские ученые изобрели препарат для лечения болезни Альцгеймера
Фото: ТАССТАСС

Сотрудники вуза сообщили, что ученым удалось получить соединения, которые способны прицельно направиться на молекулы-мишени, при этом провоцируя активацию и изменение функции последних. Благодаря этому происходит процесс разрушения контакта между клетками в головном мозге, вследствие чего наблюдается улучшение памяти.

Как рассказала Елена Попугаева, которая является доктором биологических наук и старшим научным сотрудником лаборатории, первой стадией болезни Альцгеймера является появление разрушений в контактах между нейронами мозга. Если удастся повлиять на замедление процесса утраты связей, то наступление заболевания будет отсрочено. Именно такое воздействие и оказывает предложенный препарат.

Ученые провели испытания полученных соединений на животных, у которых отмечались проблемы с памятью. Вещества введенного препарата успешно пересекли гемостатический барьер, достигли мозга и оказали положительное влияние на клетки. Как отметили ученые Политеха, после воздействия препарата к животным возвращалась память.

Теперь необходимо проведение дополнительных исследований препарата на токсичность и мутацию. Исследователи, применяя специальные тесты, выяснят, вызывает ли препарат какие-либо побочные эффекты, среди которых могут быть задержка дыхания, увеличение давления, снижение веса, летальность и прочие.

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