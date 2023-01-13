В Китае нашли сотни ранее неизвестных терракотовых воинов

В китайском городе Сиань археологи нашли более 220 терракотовых статуй воинов, которые стоят на страже первого императора Китая уже 23 века, передает телеканал «МИР 24».

Воинов обнаружили в погребальной яме возле мавзолея императора Цинь Шихуанди. Также были найдены 16 терракотовых лошадей и четыре колесницы. Находке более двух тысяч лет. Специалисты рассчитывают найти еще примерно шесть тысяч глиняных фигур. Артефакты помогут ученым точно определить существовавшее устройство армейского строя и способ создания статуй. Первые фрагменты многотысячного терракотового войска нашли почти 50 лет назад.