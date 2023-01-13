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1 час назад

Археологи в Китае нашли 220 терракотовых воинов

Мир24

В китайском городе Сиань археологи нашли более 220 терракотовых статуй воинов, которые стоят на страже первого императора Китая уже 23 века, передает телеканал «МИР 24».

В Китае нашли сотни ранее неизвестных терракотовых воинов
Фото: Мир24Мир24

Воинов обнаружили в погребальной яме возле мавзолея императора Цинь Шихуанди. Также были найдены 16 терракотовых лошадей и четыре колесницы. Находке более двух тысяч лет. Специалисты рассчитывают найти еще примерно шесть тысяч глиняных фигур. Артефакты помогут ученым точно определить существовавшее устройство армейского строя и способ создания статуй. Первые фрагменты многотысячного терракотового войска нашли почти 50 лет назад.

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