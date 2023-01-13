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1 час назад

Ученые создали новые аккумуляторы для миниатюрных роботов

Газета.Ru

Ученые смогли создать мощные высоковольтные батареи малого размера. Об этом сообщает пресс-служба Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне.

Ученые создали новые аккумуляторы для миниатюрных роботов
Фото: Beckman instituteBeckman institute

Создание устройств питания для миниатюрных роботов представляет собой проблему: батарею нельзя произвольно увеличивать или уменьшать. Требуется полная переработка конструкции и, возможно, использование других материалов.

Пол Браун и его коллеги создали герметичные, прочные, компактные литиевые батареи с исключительно низкой массовой долей корпуса. Кроме того, они отличаются высокими рабочими напряжениями, высокой плотностью мощности и энергии.

«Проблема в том, что по мере того, как батареи становятся меньше, доля корпуса преобладает в объеме и массе батареи, а площадь электрода становится меньше. Это приводит к резкому снижению энергии и мощности батареи», — поясняет инженер.

Исследователи разработали корпус нового типа, в котором токосъемники с положительным и отрицательным контактами были частью самого корпуса, а не как отдельным компонентом. Благодаря этому доля корпуса в массе составляет 10%. Кроме того, они вертикально уложили электродные ячейки последовательно (таким образом, напряжение каждой ячейки увеличивается), что позволило получить высокое рабочее напряжение батареи — 9 вольт.

Прибор также использует очень плотные электроды. Обычные электроды почти на 40% по объему заняты полимерами и углеродными добавками, не активными материалами. Группа Брауна вырастила электроды методом прямого электроосаждения, избавив их от полимерных и углеродных добавок. Благодаря этому удельная мощность и запас энергии батареи существенно выше, чем у имеющихся на рынке аналогов.

В первую очередь, подобные источники тока нужны для миниатюрных роботов, которые бы могли проползать через мельчайшие щели в поисках людей под завалами или для инспекции построек и оборудования.

Наука и техника,Пол Браун,
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