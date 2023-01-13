Российских хакеров обвинили в атаке на почту Британии

За кибератакой на Королевскую почту Британии стоят хакеры LockBit, которые якобы связаны с РФ, утверждает британская газета Telegraph.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Издание добавило, что эта хакерская группа предоставляет услуги программ-вымогателей.

Атака парализовала способность британской почты отправлять письма и посылки в другие страны, уточнила Telegraph