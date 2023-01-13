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33 минуты назад

The Telegraph обвинила хакеров, «связанных с Россией», в атаке на почту Британии

runews24.ru

За кибератакой на Королевскую почту Британии стоят хакеры LockBit, которые якобы связаны с РФ, утверждает британская газета Telegraph.

Российских хакеров обвинили в атаке на почту Британии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Издание добавило, что эта хакерская группа предоставляет услуги программ-вымогателей.

Атака парализовала способность британской почты отправлять письма и посылки в другие страны, уточнила Telegraph

В среду, 11 января, телеканал Sky News, ссылаясь почту Соединенного Королевства, сообщил, что отправка писем и посылок за границу задерживается и невозможна в связи с кибератакой.

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