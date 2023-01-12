В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
46 минут назад

США на государственном уровне ещё раз обсудят вред TikTok для граждан

Ferra.ru

Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан в своём Twitter обратился к комитету по торговле, науке и транспорту Сената о проведении слушания о возможном запрете соцсети TikTok из-за опасности для персональных данных американцев.

США на государственном уровне ещё раз обсудят вред TikTok для граждан
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению Салливана, ситуация с TikTok вызывает беспокойство из-за того влияния, которое эта соцсеть оказывает на американских пользователей. В том числе на детей, что особенно важно.

«Пишу, чтобы с уважением попросить сенатский комитет по торговле, науке и транспорту провести слушания о неустанных проблемах, касающихся личной информации (американцев), опасениями в сфере национальной безопасности и вызывающим беспокойство влиянием, которое оказывает на наших детей приложение социальной сети TikTok», — обратился Салливан к Сенату.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители