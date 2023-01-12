США на государственном уровне ещё раз обсудят вред TikTok для граждан

Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан в своём Twitter обратился к комитету по торговле, науке и транспорту Сената о проведении слушания о возможном запрете соцсети TikTok из-за опасности для персональных данных американцев.
По мнению Салливана, ситуация с TikTok вызывает беспокойство из-за того влияния, которое эта соцсеть оказывает на американских пользователей. В том числе на детей, что особенно важно.
«Пишу, чтобы с уважением попросить сенатский комитет по торговле, науке и транспорту провести слушания о неустанных проблемах, касающихся личной информации (американцев), опасениями в сфере национальной безопасности и вызывающим беспокойство влиянием, которое оказывает на наших детей приложение социальной сети TikTok», — обратился Салливан к Сенату.