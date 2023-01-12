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33 минуты назад

Россиян предупредили об орудующих в Telegram хакерах

Lenta.ru

Теневые площадки в 2022 году стали активно осваивать мессенджер Telegram и создавать в нем каналы и группы, в которых продавали личные данные и продвигали различные услуги киберпреступников. Об орудующих в мессенджере хакерах россиян предупредил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков, пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Россиян предупредили об орудующих в Telegram хакерах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В середине 2022 года компания зафиксировала рекордное количество сообщений такого рода в мессенджере.

«В основном здесь идет торговля данными, вредоносным ПО, продвигаются разного рода услуги киберпреступников: взлом ресурсов (в том числе сайтов, почтовых аккаунтов и аккаунтов в социальных сетях), обналичивание средств, распространение вредоносного программного обеспечения, спам-рассылки, услуги DDoS», — рассказал Новиков.

По мнению специалиста, мессенджеры удобны для использования широкой аудиторией и предоставляют приемлемый уровень анонимности меньшими усилиями, что снижает порог входа для новых киберпреступников. По его мнению, в будущем использование мессенджеров упростит для киберпреступников торговлю крадеными данными и вредоносным ПО, а также поиск исполнителей кибератак.

«Тем не менее наиболее серьезные операции, в том числе распространение известных шифровальщиков, торговля доступами к корпоративным сетям, практически не выносятся в публичные каналы, а совершаются в рамках закрытых партнерских программ и специализированных форумов», — заключил специалист.

Ранее профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Терелянский предупредил россиян об опасной схеме взлома аккаунтов в Telegram. По его словам, мошенники могут писать пользователям мессенджера от имени фейкового профиля «Уведомления».

Наука и техника,Алексей Новиков,
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