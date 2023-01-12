Назван планшет с самым безопасным для глаз экраном

В отличие от смартфонов, наушников и часов, категория планшетов стала довольно скучным жанром мобильной электроники. Даже просто присутствовать в этом классе решаются далеко не все производители, а чтобы еще двигать в перед инновации — на это сил и желания хватает лишь у единиц. Все сводится к тому, что планшет — это гаджет больше смартфона, но легче и мобильнее ноутбука. В его задачи чаще всего входит потребление контента, а полноценная работа — только у единичных моделей, да и то с оговорками на специфику профессиональных задач.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Три года назад TCL решила попробовать что-то новенькое на рынке планшетов, а не выпускать гаджеты в стиле «как у всех» (хотя такие тоже есть у производителя), и у них появился прототипа планшета, скрещенного с читалкой на электронных чернилах. По причине технических ограничений E-ink экранов, тот продукт остался штучным выставочным экземпляром. Зато инженеры компании вдохновились идеей и теперь в линейке NXTPAPER пробуют делать обычный IPS экран похожим на бумагу.

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Первым массовым продуктом с необычным дисплеем стал компактный TCL NXTPAPER 10s, а к концу 2022 года для России (и в первых числах января на выставке CES для остального мира) выпустили большой и довольно мощный TCL NXTPAPER 12 Pro. Экран у этого продукта действительно необычный и существенно отличается от любого другого планшета.

Технические характеристки

TCL NXTPAPER 12 Pro Операционная система Android 12 Дисплей NCVM IPS, 60 Гц, 12.2 дюйма, 1440 x 2160 пикс (213 ppi) Процессор MediaTek Kompanio 800T (7 нм), восьмиядерный (2x2.4 ГГц Cortex-A78 и 6x2.0 ГГц Cortex-A55) Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память 8 ГБ Накопитель 256 ГБ Поддержка карт памяти до 512 ГБ Связь без SIM-карты Беспроводные подключения Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 NFC Нет Основная камера 13 Мп, AF Фронтальная камера 8+8 Мп Разъемы USB-C Динамики Четыре, стерео Безопасность Распознавание лиц Защита от воды и пыли Нет Аккумулятор 8000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт Размеры 279 x 192.5 x 6.9 мм Вес 599 г

Экран очень странный

Вот какой факт я обнаружил: если измерить характеристики дисплея NXTPAPER 12 Pro при помощи колориметра (а этот прибор для замеров параметров дисплеев мы используем с каждым тестовым устройством), то у TCL получается... самый тусклый в мире IPS дисплей?! Максимальная яркость намного ниже, чем у самого дешевого китайского планшета с Алиэкспресс, контрастность ниже некуда, цветопередача съехала в сторону от эталонного треугольника sRGB.

Но при этом я вынужден признать, что вживую и по факту у NXTPAPER 12 Pro получился крутой экран.

TCL NXTPAPER 12 Pro Максимальная яркость (ручная регулировка) 95 кд/м2 Максимальная яркость (авторегулировка) 115 кд/м2 Минимальная яркость 0.7 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 162:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал) 80% DeltaE (меньше = лучше) 8.59 Гамма (идеальная — 2,2) 2.3 Цветовая температура (обычный режим) >10000K (идеал = 6500K) Цветовая температура (режим защиты зрения) 6800K (идеал = 6500K)

«Обзорщик, ты совсем дурак? — спросит мало-мальски подкованный в техническом плане читатель — Как можно пользоваться экраном с такими характеристиками в наше-то время?»

На самом деле обзорщик не дурак и все сейчас объяснит. Компания TCL использует многослойный суперматовый экран NCVM IPS с имитацией бумажной текстуры, обещает полное отсутствие бликов и отражений, а также повышенную защиту зрения за счет сокращения вредной для глаз синей компоненты. Из-за технологических особенностей дисплей NXTPAPER 12 Pro нельзя оценивать по критериям обычных IPS экранов. Он совсем другой.

Но все-таки это классный экран

Взять, к примеру, яркость. Обычно, чем она выше, тем лучше читаемость на солнце. Для глянцевого дисплея прожиточными минимумом (довольно стрёмным) считается 350 кд/м2, это показатель, с которого начинается комфортное использование в солнечный день. У гаджетов в среднем ценовом сегменте и выше мы считаем хорошим результатом значение около 500 кд/м2. Яркость TCL NXTPAPER 12 Pro заявлена до 370 кд/м2, однако в ручном режиме наш колориметр «видит» всего лишь 95 кд/м2 если выкрутить на максимум вручную и 115 кд/м2 при авторегулировке. Зато читаемость этого экрана практически не отличается в вечернее время с приглушенным светом и прямо напротив окна в день с редким в Москве зимним солнцем. Этому экрану плевать на выставленный уровень яркости и окружающее освещение.

Стекло покрыто густым слоем микроскопических неровностей, что создает тот самый матовый эффект, поэтому на нем ни бликов, ни отражений. Из-за особенностей прохождения света через матовое покрытие наш колориметр плохо справляется с оценкой яркости подсветки. По моим ощущениям, при сотне измеренных кд/м2 реальную яркость TCL NXTPAPER 12 Pro можно сравнить с показателями в 250-300 кд/м2. То есть в реальности он не такой уж и тусклый. Впрочем, сильно ярким его тоже не назвать, но есть вероятность, что это сделано специально — чтобы обеспечить сходство с бумагой.

На руку этому ощущению «аналоговости» также играет зернистость изображения. Разрешение здесь высокое, 1440 x 2160 пикселей (примерно 213 ppi), однако картинка из-за матового покрытия выглядит будто с эффектом зерна пленочной фотографии. Знаете, что-то типа снимков на Kodak Gold 200. А стандартные обои еще наводят на мысль про акварельный рисунок на дорогой бумаге грубой ручной работы. Про акварель, кстати, я не спроста написал. Цветопередача и контрастность экрана NXTPAPER 12 Pro действительно в акварельном стиле с неяркими пастельными цветами. Это делает планшет менее универсальным (фанаты красочных Marvel и Fortnite — мимо), но точно имеет шанс найти свою аудиторию.

Наконец, еще один интересный момент в плане экрана связан с балансом белого. Во-первых, есть ощущение, что инженеров TCL укусили инженеры Infinix. В обычном режиме температура цвета как Дед Мороз-аниматор после шестого корпоратива — уносится в синие дали. Нашему колориметру не под силу измерить такое, и график находится за пределами видимых ему 10000К.

Но если у смартфонов Infinix с IPS экранами нет никаких ручных регулировок и приходится жить либо так, либо с другой крайностью в режиме защиты зрения и желтизной экрана на уровне 4000-4500К, то в NXTPAPER 12 Pro с балансом белого все прикольней. Если активировать режим защиты зрения, экран внезапно начинает показывать практически эталонный белый цвет, что-то около 6800К. Плюс появляется ползунок регулировки, чтобы сделать оттенки немного теплее или холоднее.

Так что же это за защита зрения такая, если все нормальные экраны начинают безбожно желтить, а в этом просто нормальный белый? Дело в том, что свечение синего у TCL снижается не просто изменением цветовой палитры, а его зарезали на аппаратном уровне. Во-первых, стоит специальная подсветка с уменьшенным компонентом синего, во-вторых есть два фильтра синего и ультрафиолетового спектра и наконец, сам бутерброд из пятислойного (да-да, именно столько здесь слоев) стекла снижает вредное излучение.

И процессор тоже странный

Экран в NXTPAPER 12 Pro хоть и самая важная, но не единственная необычная часть. Планшет работает на базе процессора MediaTek Kompanio 800T, и я готов спорить, что вы ни черта про него не знаете. Продуктов с ним не наберется даже пяти штук, да и само название линейки выглядит странно на фоне привычных Helio и Dimensity.

На самом деле интрига здесь больше в названии, чем в технических характеристиках. Kompanio 800T — это планшетное переиздание умеренно популярного чипа MediaTek Dimensity 810, а производительность можно также сравнить с более понятными Dimensity 700, Snapdragon 695 или чуть медленнее Helio G99.

Kompanio 800T изготовлен по техпроцессу 7 нм, состоит из 2 производительных ядер Cortex-A78, 6 энергоэффективных Cortex-A55, графического ускорителя Mali-G57 MC2. Оперативной памяти вполне приличные для среднего класса 8 ГБ стандарта LPDDR4x, а накопитель — 256 ГБ UFS 2.2. Если станет тесно, можно поставить карточку microSD объемом до 512 ГБ.

С учетом особенностей экрана планшет явно не запланирован как игровое решение и центр персональных развлечений, но обделенным производительностью его не назвать. Поиграть можно, причем без слишком уж строгих ограничений по качеству графики. Отдельные приложения и в целом Android 12 с фирменной оболочкой крутятся на планшете шустро. В задумчивости я не могу его упрекнуть. Фильмы и сериалы посмотреть? Да запросто, разве что с оговоркой на удобные для работы (но не для кино) пропорции экрана 3:2. Ну, и контраст с цвтопередачей тут тоже не для блокбастеров под IMAX.

А вот, что еще по начинке

Глобально доступны версии с Wi-Fi и мобильной связью, в Россию приехала только базовая версия. Лучше так, чем если было бы наоборот. Цена без симки не кусается, а интернет всегда можно раздать и со смартфона.

В NXTPAPER 12 Pro установлено 4 динамика и 2 микрофона, а вот разъема для проводных наушников нет. Основная камера получила разрешение 13 Мп и базовое качество съемки, которого хватит только для технических фоток и видео, когда нужно просто что-то показать. С фронталкой непонятно: установлено два сенсора по 8 Мп, однако назначение второй камеры производитель не указывает, опытным путем какую-либо функциональность обнаружить не удалось.

Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и реверсивная зарядка. В целом автономность по-планшетному хорошая, тем более что стоит не яркий экран и довольно экономный процессор. Наконец, беспроводная передача данных поддерживается по стандартам Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1.

Кстати, дизайн довольно простой

Обычно я начинаю обзоры с дизайна продукта, однако тут все внимание на себя перетянул необычный дисплей, а вот внешность планшета, напротив, очень сдержанная. Корпус тонкий и легкий, из практичного черного пластика, а спинка с шершавой матовой поверхностью. Решение практичное: поцарапать сложно, марким тоже не назвать. В общем, дизайн нормальный, но ничего особенного.

Как дела с аксессуарами

NXTPAPER 12 Pro поставляется с активным стилусом и сменными грифелями к нему. Перо поддерживает определение угла наклона и силы нажатий, также есть виртуальный «прицел», когда с приближением кончика на дисплее появляется предполагаемая точка касания.

Позже в России можно будет докупить удобную полноразмерную клавиатуру с тачпадом. У меня на фото тестовая версия с английской раскладкой, но в продажу поступит русифицированная. Подключение происходит через магнитный коннектор, а не по Bluetooth. В этот момент операционная система также предлагает перейти в десктопный режим с полноценной многооконностью при запуске приложений. Единственный минус клавиатуры в том, что надо следить за выемкой, куда вставляется планшет. Она довольно тесная, так что если накопится пыль и мусор, могут появляться царапины.

Также к NXTPAPER 12 Pro можно будет докупить чехол-подставку, который защищает гаджет от повреждений и позволяет ставить планшет с двумя разными углами наклона.

Так для кого этот планшет?

Едва ли можно назвать TCL NXTPAPER 12 Pro универсальным. Советовать его всем, кто ищет недорогой планшет с большим экраном тоже не получится. Необычная технология изготовления дисплея делает его нишевым, но так даже интересней. Все-таки если вам по каким-то причинам не нравятся обычные глянцевые экраны, то наконец-то появился вариант с матовым. Чем полезен? Во-первых, круто подходит тем, кто много читает с экрана. Глаза не устают, изображение отлично видно в любых условиях плюс от шершавого стекла приятные ощущения под пальцами — легкий намек на «бумагу» при прокрутке или перелистывании страниц.