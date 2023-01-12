Российские ученые выдвинули необычную гипотезу о причинах резкого потепления в Арктике

Современное глобальное потепление, согласно широко распространенной точке зрения, связано с деятельностью человека. Однако причинами катаклизма могли стать и природные явления — российские ученые выдвинули новую гипотезу, сообщили в Минобрнауки, научная статья вышла в журнале Geosciences.

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В исследовании участвовали геофизики из пяти научных учреждений России. По их мнению, именно катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в 1979–1980 годы. С позиции антропогенной точки зрения это повышение температуры трудно объяснить, поскольку в тот период не наблюдалось особого роста промышленного производства.

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«Корреляция между землетрясениями в районе Алеутской гряды и резким потеплением в Арктике существует, но с временным сдвигом примерно в 20 лет», — рассказал руководитель исследования Леопольд Лобковский.

Действительно, исторические данные свидетельствуют, что самые мощные землетрясения в Алеутской дуге случились в интервале 1957–1965 годов. Возникает вопрос, какова природа двадцатилетней задержки изменений климата? Ответ на него дает теория деформационных тектонических волн, возникающих в упругой литосфере — твердой оболочке Земли. Эти волны генерируются сильнейшими землетрясениями и распространяются со скоростью порядка 100 км/год. При такой скорости деформационная волна пройдет расстояние около 2000 км между Алеутской дугой и Арктическим шельфом именно за 20 лет.

Геоволны разрушают газогидраты, находящиеся в мерзлых породах арктического шельфа. Те содержат метан, запертый тонкими прослойками льда. Разрушение этих ледяных прослоек приводит к высвобождению метана из мерзлых пород, его выходу в воду шельфа и далее в атмосферу. Учитывая сильный парниковый эффект метана, значительно превышающий эффект углекислого газа, это будет приводить к заметному потеплению. Выбросы метана происходят и на суше, чем объясняются многочисленные кратеры в тундре.

Аналогичный механизм работает и для Антарктики. Здесь наступление фазы аномального потепления климата произошло практически синхронно с Арктикой (как и на всем земном шаре). В 1960 году в центральной части Чилийской зоны произошло самое мощное за всю историю наблюдений землетрясение с магнитудой 9.5 баллов.