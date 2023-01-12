Появилось приложение, помогающее слабовидящим наносить макияж

Косметическая компания Estee Lauder представила мобильное приложение, которое помогает людям с нарушением зрения в нанесении макияжа. Об этом сообщает WWD.
Мобильное приложение получило название Voice-Enabled Makeup Assistant (VMA). В приложении использована технология «умного зеркала», основанная на возможностях дополненной реальности и искусственного интеллекта. В процессе нанесения макияжа голосовой помощник комментирует, равномерно ли вы нанесли тональное покрытие и не выходит ли помада за контур губ. По словам представителей бренда, с его помощью люди с нарушениями зрения смогут легко и уверенно наносить косметику.
«Мы рады поделиться опытом самостоятельного нанесения макияжа с миллионами людей, у которых есть проблемы со зрением. Мы стремимся создавать инновационные технологические решения, которые сделают красоту доступной для всех», — заявил директор по информационным технологиям компании Estee Lauder Майкл Смит.