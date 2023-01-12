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12 минут назад

Бренд Estee Lauder запустил приложение, помогающее слабовидящим людям наносить макияж

Газета.Ru

Косметическая компания Estee Lauder представила мобильное приложение, которое помогает людям с нарушением зрения в нанесении макияжа. Об этом сообщает WWD.

Появилось приложение, помогающее слабовидящим наносить макияж
Фото: Estee LauderEstee Lauder

Мобильное приложение получило название Voice-Enabled Makeup Assistant (VMA). В приложении использована технология «умного зеркала», основанная на возможностях дополненной реальности и искусственного интеллекта. В процессе нанесения макияжа голосовой помощник комментирует, равномерно ли вы нанесли тональное покрытие и не выходит ли помада за контур губ. По словам представителей бренда, с его помощью люди с нарушениями зрения смогут легко и уверенно наносить косметику.

«Мы рады поделиться опытом самостоятельного нанесения макияжа с миллионами людей, у которых есть проблемы со зрением. Мы стремимся создавать инновационные технологические решения, которые сделают красоту доступной для всех», — заявил директор по информационным технологиям компании Estee Lauder Майкл Смит.

Наука и техника,Майкл Смит,
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