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1 час назад

Есть ли хоть какая-то разница? Сравнение скорости работы iPhone 14 Pro и 13 Pro

Ferra.ru

Эксперт YouTube-канала Techniqued выяснил, насколько по скорости загрузки приложений и игр отличается новый iPhone 14 Pro от предшественника 13 Pro.

Техноблогер сравнил скорости работы iPhone 14 Pro и 13 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В выпуске на YouTube-канале Techniqued ведущий проверил, действительно ли iPhone 14 Pro справляется со всеми задачами быстрее, чем 13 Pro. На 14 Pro установлен чип А16, на 13 Pro - А15. Оба устройства работают на одной и той же версии операционной системы iOS 16.

Игра Asphalt 9 немного быстрее открылась на iPhone 14 Pro. Но, например, Call of Duty загрузилась одновременно на обоих смартфонах.

Магазин приложений запустился быстрее тоже на 14 Pro, как и Google Chrome, Instagram*, Spotify, Flipkart. А вот YouTube чуть быстрее открылся уже на 13 Pro.

Ferra.ru

Камера запустилась на обоих устройствах одновременно, а приложение Google Maps вновь быстрее загрузилось на 14 Pro.

Вывод

В целом, как вы видите, iPhone 14 Pro имеет небольшое преимущество перед iPhone 13 Pro в плане скорости загрузки приложений и игр. Хотя эта разница составляет всего пару секунд.

*принадлежит Meta - организации, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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