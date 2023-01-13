Названа роль смартфонов в ходе боевых действий

«По смартфонам можно определить местоположение военнослужащих. Если появляется один смартфон, то возникает вопрос, кому он принадлежит. Если читается, что в данном районе находится большая группа телефонов, даже если они выключены, то можно предположить, что это военные, и нанести удар», — объяснил Кнутов.