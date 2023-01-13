В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
30 минут назад

Названа роль смартфонов в ходе боевых действий

Lenta.ruиещё 3

Военные широко применяют смартфоны для достижения целей, рассказал военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как военным могут пригодиться «умные» гаджеты на поле боя и объяснил, с какими угрозами сопряжено их использование.

Названа роль смартфонов в ходе боевых действий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существует множество программ, например, специальные таблицы стрельбы в виде книжек, используемые артиллерией. Они закладываются в программы смартфона либо планшета. Эта программа автоматически делает все вычисления. Буквально за секунду можно определить координаты цели и те данные наводки, которые нужно внести в артиллерийское орудие», — отметил специалист.

Кнутов подчеркнул, что смартфоны могут быть полезным вспомогательным средством достижения военных целей, отметив также возможность использования специальных коммуникационных каналов.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что смартфоны на поле боя могут также представлять угрозу для военных.

«По смартфонам можно определить местоположение военнослужащих. Если появляется один смартфон, то возникает вопрос, кому он принадлежит. Если читается, что в данном районе находится большая группа телефонов, даже если они выключены, то можно предположить, что это военные, и нанести удар», — объяснил Кнутов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России научились с помощью смартфонов определять позиции украинской артиллерии в зоне СВО. Уточнялось, что было разработано специальное программное обеспечение для смартфонов, которое помогало определять координаты артиллерии Вооруженных сил Украины.

«Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения. — «Лента.ру») и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме», — объясняется в публикации метод применения такого софта.

Наука и техника,Армия,Юрий Кнутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители