В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
59 минут назад

Российские соцсети привлекли 5 млн пользователей

Sostav.ru

Более 5 млн российских пользователей перешли на отечественные аналоги TikTok и Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Речь идет о таких проектах, как ЯRUS, Looky, Zombler, You, Online, Flow!, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

Российские соцсети привлекли 5 млн пользователей
Фото: UnsplashUnsplash

В настоящее время насчитывается свыше десяти российских сервисов, которые пытаются воспроизвести функциональность иностранных соцсетей. Однако пока им не хватает инвестиций на создание софта и материальной базы.

Владимир Зыков, директор по проектам АНО «Цифровые платформы»:

Средства нужны на продвижение, на нормальный хостинг, на защиту от DDoS-атак, на системы доставки контента, а кроме того, на разработку качественных рекомендательных алгоритмов — именно они позволяют зарубежным сервисам привлекать и удерживать миллионы пользователей.

При этом развитие российских социальных сетей, а также мессенджеров прописано в дорожной карте, которую правительство утвердило в декабре 2022 года. По прогнозам её разработчиков, количество пользователей российских коммуникационных платформ через семь лет должно достигнуть 120 млн, увеличившись на 25% к показателям 2022-го.

Для того, чтобы нарастить аудиторию, перспективнее не копировать зарубежные, а разрабатывать собственные продукты, которые будут отличаться от аналогов, содержать уникальный контент и функционал, полагает директор Института исследований интернета Карен Казарян.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников добавляет, что среди новых российских социальных сетей жизнеспособны единицы — к ним относятся Freegram или Looky. Рынок устроен так, что существование подобных сервисов в РФ вне крупных digital-экосистем проблематично и, скорее всего, по мере набора аудитории они будут поглощены крупными компаниями.

Наука и техника,Владимир Зыков,Карен Казарян,Сергей Половников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители