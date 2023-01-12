Российские соцсети привлекли 5 млн пользователей

Более 5 млн российских пользователей перешли на отечественные аналоги TikTok и Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Речь идет о таких проектах, как ЯRUS, Looky, Zombler, You, Online, Flow!, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

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В настоящее время насчитывается свыше десяти российских сервисов, которые пытаются воспроизвести функциональность иностранных соцсетей. Однако пока им не хватает инвестиций на создание софта и материальной базы.

Владимир Зыков, директор по проектам АНО «Цифровые платформы»:

Средства нужны на продвижение, на нормальный хостинг, на защиту от DDoS-атак, на системы доставки контента, а кроме того, на разработку качественных рекомендательных алгоритмов — именно они позволяют зарубежным сервисам привлекать и удерживать миллионы пользователей.

При этом развитие российских социальных сетей, а также мессенджеров прописано в дорожной карте, которую правительство утвердило в декабре 2022 года. По прогнозам её разработчиков, количество пользователей российских коммуникационных платформ через семь лет должно достигнуть 120 млн, увеличившись на 25% к показателям 2022-го.

Для того, чтобы нарастить аудиторию, перспективнее не копировать зарубежные, а разрабатывать собственные продукты, которые будут отличаться от аналогов, содержать уникальный контент и функционал, полагает директор Института исследований интернета Карен Казарян.