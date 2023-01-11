Twitter может начать продажу уникальных никнеймов

Бизнесмен Илон Маск продолжает оптимизировать социальную сеть Twitter. В частности, он собирается удалить неактивные аккаунты и выставить на продажу уникальные никнеймы, пишет The New York Times.

По данным газеты, предприниматель заявил в декабре 2022 года, что планирует начать удаление неактивных учетных записей в соцсети, с тем, чтобы «освободить» большое количество никнеймов.

Уточняется, что если идея будет воплощена в жизнь, то имена пользователей будут продаваться на онлайн-аукционах.

При этом, особую ценность будут иметь только определенные никнеймы, относящиеся к звездам политики, кино, известным брендам.