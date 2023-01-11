Мощная вспышка на Солнце спровоцировала редкое и опасное явление

В понедельник, 9 января, на Солнце произошла мощная вспышка. Ее последствия достигли Земли сегодня, 11 января, вызвав редкое и опасное явление — магнитный крюк, который при повторении может привести к электрическому коллапсу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В издании отметили, что за последние десять дней вспышка самого сильного класса X произошла на Солнце уже трижды. Сейчас до Земли дошли последствия второй, которая произошла 9 января.

В результате вспышки происходит выброс плазмы Солнца, энергия которой превосходит всю, что за все время существования использовало человечество. До Земли она двигается два-три дня, что и произошло 11 января. На выброс среагировали магнитометры, стрелки, которых дрогнули, нарисовав фигуру, напоминающую птичий клюв. Данное явление наблюдали всего несколько минут и только на той стороне Земли, что освещена Солнцем. Специалисты называют его магнитным крюком и увидеть его можно редко.

В основе явления лежит мощный ток, который пробивает атмосферу Земли на высоте от 60 до 100 километров. Но произойти это может только если ионизационные слои D и E, защищающую планету, уже не справляются со своей задачей. Именно это и произошло из-за чего несколько минут мощнейший ток двигался прямо над головами людей. Но пока прорыв был небольшим, однако при повторении таких вспышек они могут пробить атмосферу Земли насквозь.