В Японии создали каску из раковин морских гребешков

Японские ученые разработали для рыбаков каску Shellmet из раковин морских гребешков. Видео, в котором рассказывается об основных этапах его производства, опубликовал портал Science.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Shellmet появился в результате партнерских отношений между японской фирмой Koushi Chemical Industry и рыболовным сообществом Саруфутсу, которое ежегодно выбрасывает 36,2 тонн раковин морских гребешков

В видео рассказывается о том, что процесс производства касок разработан профессором Хироси Уямой из Университета Осаки.

На начальном этапе скорлупа кипятится и стерилизуется, затем измельчается и превращается в порошок карбоната кальция. Его смешивают с порошком из переработанного пластика и преобразуют в гранулы.

Гранулы засыпают в специальные формы и нагревают, заставляя их плавиться. В конечном итоге получаются каски, напоминающие раковину морского гребешка.

Уточняется, что они на 33% прочнее, чем если бы производились только из пластикового вторсырья.