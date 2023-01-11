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33 минуты назад

В Японии создали каску из раковин морских гребешков

Илья Родин

Японские ученые разработали для рыбаков каску Shellmet из раковин морских гребешков. Видео, в котором рассказывается об основных этапах его производства, опубликовал портал Science.

В Японии создали каску из раковин морских гребешков
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Shellmet появился в результате партнерских отношений между японской фирмой Koushi Chemical Industry и рыболовным сообществом Саруфутсу, которое ежегодно выбрасывает 36,2 тонн раковин морских гребешков

В видео рассказывается о том, что процесс производства касок разработан профессором Хироси Уямой из Университета Осаки.

На начальном этапе скорлупа кипятится и стерилизуется, затем измельчается и превращается в порошок карбоната кальция. Его смешивают с порошком из переработанного пластика и преобразуют в гранулы.

Гранулы засыпают в специальные формы и нагревают, заставляя их плавиться. В конечном итоге получаются каски, напоминающие раковину морского гребешка.

Уточняется, что они на 33% прочнее, чем если бы производились только из пластикового вторсырья.

Каска Shellmet предназначена для рыбаков рыболовецкой деревни, которые поставляют гребешки. Кроме того, он может использоваться велосипедистами и строителями.

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