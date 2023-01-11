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29 минут назад

Учёные подтвердили: просмотр телевизора уменьшает размер мозга

Ferra.ru

Данные исследования, опубликованного в Brain Imaging and Behavior, показали, что чем больше люди смотрят телевизор, тем меньше серого вещества в мозге остаётся. А в этой области находятся нейроны, отвечающие за основную часть мыслительной обработки.

Учёные подтвердили: просмотр телевизора уменьшает размер мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Научный сотрудник Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса Райан Догерти подчеркнул, что у людей, которые в среднем примерно на 1,5 часа дольше, чем их сверстники, смотрели телевизор, в среднем и пожилом возрасте объём мозга уменьшался. Уменьшение это равнялось примерно 0,5 %.

Это число может показаться незначительным, но большинство учёных утверждают, что очень важно сохранить мозг в том состоянии, в котором он был в молодости, до самой старости. Это поможет замедлить ухудшение мыслительных способностей с возрастом.

В рамках нового исследования команда учёных использовала данные исследования «Развитие риска коронарных артерий у молодых взрослых», которое началось в 1985 году Национальным институтом сердца, лёгких и крови. Приняли участие в этом исследовании более пяти тысяч человек из четырёх городов Соединённых Штатов.

В среднем участники смотрели телевизор 2,5 часа в день. Причём этот показатель в течение 20 лет оставался стабильным. Оказалось, что у тех, кто уделял просмотру ТВ 1,4 часа в день или больше, серое вещество к 50 годам уменьшилось на 0,5 %.

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