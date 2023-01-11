Американский ученый предрек скорую смерть нашей цивилизации

Американский биолог Пол Эрлих заявил, что в ближайшее несколько десятилетий человечество ожидает смерть цивилизации, какой мы ее знаем. Как сообщает BGR, недавно он и его коллега Тони Барноски пришли на программу 60 Minutes на телеканале CBS, чтобы рассказать, как люди ускоряют темпы собственного вымирания.

Причиной конца человеческой цивилизации, по мнению биологов, может стать продолжающийся климатический кризис и истощение ресурсов. Глобальное потепление угрожает растопить лед и поднять уровень моря, из-за чего большинство континентов окажутся под водой. Вместе с тем огромное население земли сейчас потребляет «слишком много», из-за чего текущую популяцию людей можно назвать «неустойчивой».

По словам Эрлиха, для предотвращения краха существующей цивилизации с установившимся уровнем потребления необходимо еще по меньшей мере «пять Земель» с аналогичными ресурсами. Вместе с тем Барноски подчеркнул, что под угрозой находится именно установившийся образ жизни человека, а сама планета переживет вымирание людей.