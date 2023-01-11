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23 минуты назад

Американский ученый предрек скорую смерть нашей цивилизации

Никита Бородкин

Американский биолог Пол Эрлих заявил, что в ближайшее несколько десятилетий человечество ожидает смерть цивилизации, какой мы ее знаем. Как сообщает BGR, недавно он и его коллега Тони Барноски пришли на программу 60 Minutes на телеканале CBS, чтобы рассказать, как люди ускоряют темпы собственного вымирания.

Американский ученый предрек скорую смерть нашей цивилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной конца человеческой цивилизации, по мнению биологов, может стать продолжающийся климатический кризис и истощение ресурсов. Глобальное потепление угрожает растопить лед и поднять уровень моря, из-за чего большинство континентов окажутся под водой. Вместе с тем огромное население земли сейчас потребляет «слишком много», из-за чего текущую популяцию людей можно назвать «неустойчивой».

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По словам Эрлиха, для предотвращения краха существующей цивилизации с установившимся уровнем потребления необходимо еще по меньшей мере «пять Земель» с аналогичными ресурсами. Вместе с тем Барноски подчеркнул, что под угрозой находится именно установившийся образ жизни человека, а сама планета переживет вымирание людей.

По словам ученых, истощение ресурсов и потепление стали настолько серьезной проблемой, что человечество уже почти достигло точки невозврата. Людям необходимо начинать действовать прямо сейчас, если они хотят каким-либо образом предотвратить конец цивилизации и остановить массовые вымирания, которые преследуют Землю.

Наука и техника,Пол Эрлих,NASA,
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