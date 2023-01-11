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1 час назад

Корабль «Союз МС-22» вернут на Землю без экипажа

Елена Прошина

Корабль «Союз МС-22», где разгерметизировалась система терморегулирования, будут спускать на Землю без экипажа, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА Новости.

Корабль «Союз МС-22» вернут на Землю без экипажа
Фото: roscosmos_gk / Telegramroscosmos_gk / Telegram

Он уточнил, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля.

«Специалисты сделали вывод: "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме», - сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса подчеркнул, что экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на «Союзе МС-23».

Кроме того, Борисов сообщил, что радиатор корабля «Союз МС-22» повредил метеороид, версия о браке не подтвердилась.

«Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида», - сказал он.

Напомним, 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Причиной стала разгерметизация охлаждающего контура на пристыкованном к МКС «Союзе МС-22».

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Юрий Борисов,Роскосмос,
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