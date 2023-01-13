Палеонтологи описали тысячелетнюю гигантскую черепаху, сравнимую с мамонтами

Палеонтологи описали гигантскую черепаху, жившую на Мадагаскаре около тысячи лет назад. Она занимала в экосистеме острова то же место, что мамонты и другие крупные травоядные на материке, сообщает Science Advances.

Фото: Мир24 Мир24

К настоящему времени пресмыкающееся вымерло. Исследование ученых было основано на единственной большеберцовой кости, найденной во время раскопок. Они смогли выделить и проанализировать ядерную и митохондриальную ДНК.

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Результаты анализа показали, что черепаха принадлежит к ранее неизвестному виду. Ей присвоили научное название Astrochelys rogerbouri в честь французского герпетолога и эксперта по гигантским черепахам Роже Бура (1947-2020).

Точное время вымирания черепах неизвестно. Особь, чью кость обнаружили ученые, жила около тысячи лет назад.

Исследователи впервые начали собирать окаменелости гигантских черепах в XVII веке. К тому времени местная популяция пресмыкающихся уже исчезла, вероятно, вследствие колонизации острова индо-малайским народом.

«Если мы хотим знать, какими изначально были островные экосистемы до прибытия человека, нам нужно включить гигантских черепах. Эти существа могли взять на себя роль, которую в других регионах занимали крупные пастбищные млекопитающие», – отметила соавтор исследования Карен Сэмондс, доцент кафедры биологических наук Университета Северного Иллинойса.

Окаменевшие останки, найденные учеными на острове, оказались малочисленными и очень фрагментированными. Они не позволяли воссоздать внешний облик животного и сделать выводы о его образе жизни. Получить важные данные эксперты смогли только благодаря анализу ДНК.

Генетические исследования позволили не только идентифицировать новый вид черепах, но и воссоздать его эволюционную историю. Так, вымершая линия Mascarene Cylindraspis покинула Африку в позднем эоцене, более 33 миллионов лет назад, и поселилась в ныне затонувшей вулканической зоне Реюньон. Оттуда вид распространился по местным островам. Расселение привело к разделению черепах на несколько отдельных веток. В период с 4 до 27 миллионов лет назад возникло пять новых видов пресмыкающихся.