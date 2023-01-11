Раскрыта причина повреждения корабля «Союз МС-22»

Повреждение трубопровода радиатора корабля «Союз МС-22» было вызвано ударом метеорида, который привел к образованию отверстия диаметром менее миллиметра. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» в среду, 11 января.

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— Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее одного миллиметра, — говорится в сообщении.

Корабль «Союз МС-22» будет возвращен обратно на Землю, но без экипажа. Вместо него 20 февраля в беспилотном режиме будет направлен «Союз МС-23», на котором Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио позже вернутся на планету, отметили в Telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос».

Повреждение корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, произошло 15 декабря прошлого года. В результате этого в системе охлаждения начало падать давление, а экипаж остановил плановые работы.