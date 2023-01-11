СМИ: в Apple решили использовать собственные дисплеи

Американская корпорация Apple намерена перейти на использование собственных дисплеев в устройствах уже в 2024 году, для того, чтобы снизить зависимость от технологических партнеров Samsung и LG. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

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Apple намерена начать выпускать собственные microLED-экраны. Первый такой дисплей будет установлен на умные часы Apple Watch, релиз которых состоится к концу следующего года. Apple также планирует в перспективе использовать такие дисплеи на других устройствах, включая iPhone.

«Изменения являются частью масштабных усилий по замене расходных материалов Apple, что даст компании больше контроля над дизайном и возможностями своих продуктов», - отмечает издание.

При этом переход Apple на собственное производство нанесет удар по компаниям Samsung Display Co. и LG Display Co., двум основным поставщикам экранов для часов, подчеркивается в статье.