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1 час назад

СМИ: в Apple решили использовать собственные дисплеи

Алиса Селезнёва

Американская корпорация Apple намерена перейти на использование собственных дисплеев в устройствах уже в 2024 году, для того, чтобы снизить зависимость от технологических партнеров Samsung и LG. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

СМИ: в Apple решили использовать собственные дисплеи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Apple намерена начать выпускать собственные microLED-экраны. Первый такой дисплей будет установлен на умные часы Apple Watch, релиз которых состоится к концу следующего года. Apple также планирует в перспективе использовать такие дисплеи на других устройствах, включая iPhone.

«Изменения являются частью масштабных усилий по замене расходных материалов Apple, что даст компании больше контроля над дизайном и возможностями своих продуктов», - отмечает издание.

При этом переход Apple на собственное производство нанесет удар по компаниям Samsung Display Co. и LG Display Co., двум основным поставщикам экранов для часов, подчеркивается в статье.

Ранее техноблогер Маркес Браунли, более известный под псевдонимом MKBHD, рассказал, почему камеры смартфонов iPhone становятся хуже с каждой новой моделью. По его словам, в iPhone используется технология Smart HDR, в основе которой лежит объединение нескольких фотографий, что повышает качество снимков. Однако в попытке осветлить тени снимки часто становятся «искусственными». Кроме того, камера iPhone регулярно завышает резкость фотографий.

Наука и техника,Apple,
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