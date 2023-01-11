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1 час назад

Отечественные кнопочные телефоны стали лидерами на российском рынке

Lenta.ruиещё 1

На российском рынке кнопочных телефонов стали доминировать мобильники отечественного производства, обогнав в прошлом году китайские марки по объему продаж. Об этом сообщают «Ведомости».

Отечественные кнопочные телефоны стали лидерами на российском рынке
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты «Марвел-дистрибуции» подсчитали, что доля российских поставщиков кнопочных телефонов в сегменте достигла 50 процентов от общего количества проданных в стране устройств, в то время как в 2021 году показатель составил 42 процента. При этом общее число продаж в 2022 году выросло с 2,8 миллиона до 2,95 миллиона штук. Основными конкурентами российских производителей участники рынка называют китайские Itel, Nokia и Philips.

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По данным аналитического центра GS Group, в настоящий момент местные бренды занимают основную часть рынка с долей примерно в 60 процентов в денежном выражении и 71 процент в натуральном. Тенденцию подтвердили представители «Мегафона» и Tele2. В компаниях называют разные цифры, однако сходятся во мнении, что по сравнению с предыдущим годом доля отечественных марок на рынке выросла.

В топ-5 продаваемых отечественных кнопочных мобильников входят бренды teXet и F+. Основной причиной повышения спроса россиян на кнопочные телефоны в 2022 году стало начало военных действий на Украине и частичной мобилизации в стране, объяснил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. С ним согласился гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, отметивший, что при выборе мобильника пользователи отдавали предпочтения не самым передовым моделям, а одним из самых дешевых, поэтому основная доля продаж пришлась на российские бренды.

Скорее всего, спрос на кнопочные телефоны в России останется на достаточно высоком уровне, а доля западных производителей на рынке продолжит снижаться, считает Бурмистров.

Параллельно в России начали резко снижаться продажи смартфонов — по итогам 2022 года в стране было реализовано 24-26,5 миллиона гаджетов, что на 20 процентов меньше, чем в 2021-м. Доля Samsung и Apple рухнула на треть, на столько же (с 50 до 65 процентов) усилились позиции производителей из Китая. По предварительной оценке GS Group, доля российских брендов смартфонов в штуках упадет с 2,2 процента в 2021 году до менее 2 процентов по итогам 2022 года.

Наука и техника,Михаил Бурмистров,Денис Кусков,Мегафон,Tele2,Apple,
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