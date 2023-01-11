Иммунолог рассказал, для кого опасны размороженные учеными древние вирусы

Группа вирусологов из французского университета Экс-Марсель разморозила семь древних вирусов, обнаруженных в Сибири. Зачем это было сделано, рассказал телеканалу «МИР 24» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Фото: Мир24 Мир24

Самому молодому из этих вирусов 27 тысяч лет, самому старшему – 48,5. Зачем ученые их размораживают? Особенно после всех бед, которые нам принес коронавирус? Поговорка «не буди лихо, пока оно тихо», просится сама собой. Они же буквально будят эти замороженные вирусы! Или не все так страшно?

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– Во-первых, речь идет о научном исследовании, которое проводится с тщательным соблюдением, я надеюсь, всех требований. Второй момент – это далеко не первая работа этих исследователей. Например, в 2004 году они опубликовали работу, когда нашли первых представителей Пандора-вирусов. Позднее были найдены и другие гигантские вирусы. Они работали и со смывами, и с образцами воды и с побережья Чили, и с побережья Австралии, и с других

Цель работы очень простая – понять глубинную эволюцию живого в целом. Речь идет не только о животных и человеке, а вообще об эволюции живого. Потому что мы знаем, что есть такие формы жизни, как прокариоты, не имеющие ядра, – к примеру, бактерии. Есть эукариоты, к которым и многоклеточный человек относится. Есть археи – возможно, некое промежуточное звено между прокариотами и эукариотами. И есть гигантские вирусы, которые, возможно, как считается теперь, произошли от архей путем потери части функций. Смысл в том, что изучается эволюция живого.

И те сроки жизни, сроки замораживания, которые исследователи отметили, – это 50 тысяч лет, 27 тысяч лет, на самом деле это не очень большие сроки. Потому что само по себе человечество в современном виде насчитывает историю более 2,5 млн лет. Поэтому эти образцы вполне вписываются в условную человеческую историю. Правда, до письменных источников.

Что касается местонахождения, почему образцы были забраны именно там, то это не удивительно. Потому что у нас в России огромные территории находятся в регионах вечной мерзлоты. И это регионы, которые позволяют древние образцы сохранять. Путем их размораживания и изучения генома удается сохранить сами эти микроорганизмы, конкретно эти вирусы. Они не опасны для человека, они заражают амеб, то есть одноклеточных прокариотов, а человека не поражают.

Другое дело, что изучение образцов вечной мерзлоты и льдов, в том числе на полюсах, очень важно еще и с точки зрения биологической безопасности. Потому что есть высокая вероятность, что там сохранились какие-то микроорганизмы, которые могут представлять опасность для человека. Поэтому такое превентивное изучение имеет большое значение. Другое дело – конечно, при этом нужно соблюдать технику безопасности.

Вы уже упомянули, что нашли образцы этих вирусов в местах, где вечная мерзлота. Но, опять же, с изменением климата вечная мерзлота уже не везде такая вечная. И возникает вопрос: нужны какие-то специальные условия, чтобы оживить вирусы, или достаточно просто их разморозить, и они приступят к исполнению своего жизненного цикла?

– Если мы говорим про архей и про вирусы, то, конечно, они значительно более устойчивы, чем эукариоты или прокариоты. И часть из них может выдерживать длительную заморозку. Почему я сказал про архей? Это крайне устойчивые к воздействиям факторов внешней среды микроорганизмы, которые в самых экстремальных условиях могут выживать и выдерживать заморозку. Не все микроорганизмы ее выдерживают, но эти гигантские

Чтобы проследить эволюцию, даже нахождение генетического аппарата с помощью современных методов позволяет восстановить отдельные его фрагменты или этот микроорганизм, то есть вирус, целиком. И проследить, как он связан с другими элементами эволюции. Кстати, что интересно, когда было сделано открытие этих гигантских вирусов, было обнаружено, что их геном очень мало совместим с геномом известных бактерий или эукариот. Это отдельная ветка эволюции, которая очень давно разошлась в эволюционном процессе с хорошо известными нам. И, собственно говоря, это важно для понимания, в каких формах жизнь на нашей планете может быть представлена. Например, в глубинах океана или в условиях вечной мерзлоты.

Неоднократно было произнесено, что работа с такими ископаемыми вирусами должна вестись с максимальной осторожностью, с максимальными мерами защиты. Исходя из ваших слов, получается, что фантастические фильмы и книги, в которых ученые откопали что-то из вечной мерзлоты, разморозили, и человечеству стало сильно не хорошо, не такие уж и фантастические?

– Возможно, такая вероятность есть. Но сценарии разрабатываются не для того, чтобы запустить пандемию, как многие думают, а для того, чтобы заранее предусмотреть алгоритм защиты против возможных пандемий и инфекций на уровне планеты, отдельных стран. Существуют инфекции «Икс» – это инфекции с ранее не известными человечеству параметрами, которые требуют особых мер борьбы, особых условий. Это не текущая коронавирусная инфекция, это некая инфекция, с которой ранее никогда не встречались. Конечно, возможно, что в условиях глобального потепления эт

Кстати, инфекция такая может появиться и результате неаккуратных или направленных опытов биотехнологического свойства, это тоже вполне возможно. Может быть не прямо сейчас, может быть, это искусственные микроорганизмы с использованием современных наноматериалов и так далее. Это действительно большая опасность. Но возможно, что могут появиться такие микроорганизмы и естественного происхождения.