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35 минут назад

В новом iPhone фронтальную камеру «уберут» под экран

Илья Родин

Компания Apple откажется от выреза Dynamic Island в пользу системы Underpanel Face ID. Она будет будет представлять собой спрятанные под экраном фронтальную камеру и сканеры TrueDepth, пишет портал The Elec.

В новом iPhone фронтальную камеру «уберут» под экран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что новая система будет использоваться в iPhone 16 Pro и Pro Max.

По данным портала, американская компания внедряет новые опции постепенно. Так, Dynamic Island получили только два устройства 14-й линейки, Pro и Pro Max. В 15-й линейке ее получат все четыре устройства.

Соответственно, в 2024 году Underpanel будет установлена только на топовые версии 16-й линейки, Pro и Pro Max. Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся с Dynamic Island.

Уточняется, что Underpanel Face ID будет полностью скрывать датчики TrueDepth и частично объектив фронтальной камеры. Пиксели матрицы будут становиться прозрачными при разблокировке экрана.

Наука и техника,Apple,
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