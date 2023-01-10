В новом iPhone фронтальную камеру «уберут» под экран

Компания Apple откажется от выреза Dynamic Island в пользу системы Underpanel Face ID. Она будет будет представлять собой спрятанные под экраном фронтальную камеру и сканеры TrueDepth, пишет портал The Elec.

Отмечается, что новая система будет использоваться в iPhone 16 Pro и Pro Max.

По данным портала, американская компания внедряет новые опции постепенно. Так, Dynamic Island получили только два устройства 14-й линейки, Pro и Pro Max. В 15-й линейке ее получат все четыре устройства.

Соответственно, в 2024 году Underpanel будет установлена только на топовые версии 16-й линейки, Pro и Pro Max. Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся с Dynamic Island.