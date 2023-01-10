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11 минут назад

Геофизик Пилипенко объяснил, как снизить вред от магнитных бурь

Газета.Ru

Чтобы защитить технику от воздействия магнитных бурь, нужно отключить ее или снизить нагрузку — это позволит избежать выхода из строя. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко.

Геофизик объяснил, как снизить вред от магнитных бурь
Фото: газета.ругазета.ру

«Если это спутник, можно выключить аппаратуру, и она не так пострадает. Если это наземные системы — высокоширотные линии электропередачи, — операторы сети могут снизить нагрузку. Сейчас сети ЛЭП существенно расширились и все они связаны между собой. Если бы в одном месте произошло катастрофическое нарушение, то «посыпалась» бы вся сеть. Поскольку магнитные бури развиваются на высоких широтах, этому подвержены только северные страны. Это Скандинавия, Канада, север США и Россия», — отметил он.

Сегодня магнитные бури отслеживаются с помощью специальных спутников. Обнаружить экстремальную магнитную бурю можно примерно за час до ее приближения к Земле — этого времени достаточно, чтобы подготовиться.

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