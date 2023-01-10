Геофизик объяснил, как снизить вред от магнитных бурь

«Если это спутник, можно выключить аппаратуру, и она не так пострадает. Если это наземные системы — высокоширотные линии электропередачи, — операторы сети могут снизить нагрузку. Сейчас сети ЛЭП существенно расширились и все они связаны между собой. Если бы в одном месте произошло катастрофическое нарушение, то «посыпалась» бы вся сеть. Поскольку магнитные бури развиваются на высоких широтах, этому подвержены только северные страны. Это Скандинавия, Канада, север США и Россия», — отметил он.