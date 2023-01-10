В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
26 минут назад

В Великой Китайской стене нашли потайные двери

Никита Бородкин

Исследовательская группа, изучающая Великую китайскую стену, обнаружила следы более 130 секретных сквозных проходов. Как сообщает Naked Science, китайские археологи долгое время проводили съемки поверхности стены с помощью аппаратуры с высоким разрешением, благодаря чему им удалось найти следы дверей и ворот.

В Великой Китайской стене нашли более 100 потайных дверей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На наличие тайных проходов в оборонительном сооружении служили письменные источники. Как отметил профессор Тяньцзиньского университета и руководитель исследовательской группы Чжан Юкун, в некоторых официальных документах времен династии Мин (1368-1644 годы) упоминалось, что кочевым племенам разрешали использовать тайные ворота для выпаса скота между северо-западной китайской провинцией Цинхай и Хэтао, который ранее был регионом с обильными запасами воды и травы. Некоторые из ворот были достаточно большими, чтобы одновременно пропускать двух лошадей.

Также древние документы говорили, что проходы могли использоваться разведчиками для выхода за пределы стен, а некоторые выступали каналами для связи между внутренними и внешними частями Великой стены.

На основе анализа снимков китайские археологи выбрали несколько мест для полевых работ. После их проведения выяснилось, что эти ворота и двери смогли сделать потайными благодаря их хорошему сочетанию с рельефом местности.

Кроме тайных дверей археологи обнаружили и «фальшивые» стены. Они представляют собой проход, открытый со стороны обороняющихся и замаскированный кирпичами со стороны нападающих. При необходимости такую «скорлупу» могли сломать, чтобы провести внезапную атаку и защитить близлежащие основные ворота. Такие выходы упоминаются в документах, относящихся сразу к нескольким китайским династиям, однако ранее исследователям не удавалось найти никаких вещественных доказательств их существования.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители