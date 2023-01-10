В Великой Китайской стене нашли более 100 потайных дверей

Исследовательская группа, изучающая Великую китайскую стену, обнаружила следы более 130 секретных сквозных проходов. Как сообщает Naked Science, китайские археологи долгое время проводили съемки поверхности стены с помощью аппаратуры с высоким разрешением, благодаря чему им удалось найти следы дверей и ворот.

На наличие тайных проходов в оборонительном сооружении служили письменные источники. Как отметил профессор Тяньцзиньского университета и руководитель исследовательской группы Чжан Юкун, в некоторых официальных документах времен династии Мин (1368-1644 годы) упоминалось, что кочевым племенам разрешали использовать тайные ворота для выпаса скота между северо-западной китайской провинцией Цинхай и Хэтао, который ранее был регионом с обильными запасами воды и травы. Некоторые из ворот были достаточно большими, чтобы одновременно пропускать двух лошадей.

Также древние документы говорили, что проходы могли использоваться разведчиками для выхода за пределы стен, а некоторые выступали каналами для связи между внутренними и внешними частями Великой стены.

На основе анализа снимков китайские археологи выбрали несколько мест для полевых работ. После их проведения выяснилось, что эти ворота и двери смогли сделать потайными благодаря их хорошему сочетанию с рельефом местности.