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27 минут назад

YouTube запустит монетизацию Shorts с 1 февраля

Sostav.ru

YouTube запустит монетизацию контента в разделе коротких видео Shorts с 1 февраля — для этого компания вносит изменения в условия партнёрской программы. Для участия в ней у блогера должно быть не менее 1 тыс. подписчиков и 10 млн просмотров коротких роликов за 90 дней, пишет The Verge.

YouTube запустит монетизацию Shorts с 1 февраля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Монетизация разделена на модули:

  • монетизация страницы просмотра — доход от рекламы, показываемой в «длинных» роликах;
  • монетизация коротких видео — доход от рекламы, которую видят пользователи между короткими роликами;
  • дополнение к коммерческим продуктам — заработок за счёт членства в специальных каналах и Supers.

При этом неоригинальные «шортсы» не подлежат монетизации. Речь идёт о неотредактированных клипах из фильмов или телешоу, повторно загруженных видео других авторов без добавления авторского контента. Ролики с накрученными просмотрами также не будут учитываться в программе.

Ежемесячный доход от рекламы, показанной между Shorts, будет суммироваться и распределяться между авторами в зависимости от просмотров и лицензирования музыки. Если блогер загрузил видео без музыки, весь доход пойдёт в фонд авторов. Если автор выложил ролик с музыкой, доход от его просмотров будет разделён между пулом авторов и музыкальными партнёрами в зависимости от количества использованных треков.

Затем заработок авторов распределяется между ними — на это влияет доля роликов в общем количестве просмотров. За 5% от всех просмотров блогер получит 5% авторского дохода.

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