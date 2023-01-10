YouTube запустит монетизацию Shorts с 1 февраля

YouTube запустит монетизацию контента в разделе коротких видео Shorts с 1 февраля — для этого компания вносит изменения в условия партнёрской программы. Для участия в ней у блогера должно быть не менее 1 тыс. подписчиков и 10 млн просмотров коротких роликов за 90 дней, пишет The Verge.

Монетизация разделена на модули:

монетизация страницы просмотра — доход от рекламы, показываемой в «длинных» роликах;

монетизация коротких видео — доход от рекламы, которую видят пользователи между короткими роликами;

дополнение к коммерческим продуктам — заработок за счёт членства в специальных каналах и Supers.

При этом неоригинальные «шортсы» не подлежат монетизации. Речь идёт о неотредактированных клипах из фильмов или телешоу, повторно загруженных видео других авторов без добавления авторского контента. Ролики с накрученными просмотрами также не будут учитываться в программе.

Ежемесячный доход от рекламы, показанной между Shorts, будет суммироваться и распределяться между авторами в зависимости от просмотров и лицензирования музыки. Если блогер загрузил видео без музыки, весь доход пойдёт в фонд авторов. Если автор выложил ролик с музыкой, доход от его просмотров будет разделён между пулом авторов и музыкальными партнёрами в зависимости от количества использованных треков.