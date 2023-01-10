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27 минут назад

Юрист объяснил, как распознать фишинговые сайты

Газета.Ru

Чтобы распознать фишинговый (подделанный мошенниками) сайт, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на адрес, по которому пользователь переходит. Об этом в беседе с РИАМО рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. По его словам, чаще всего подделывают интернет-площадки по продаже товаров или оказанию услуг.

Юрист объяснил, как распознать фишинговые сайты
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Были случаи, даже у меня близкие сталкивались с тем, что мошенники говорят: перейдите по ссылке, это служба доставки, допустим, «Авито» или Ozon, и дают вам ссылку. А в этой ссылке может быть какое-то незначительное отличие первоначальное, либо цифры вместо названия, либо просто какая-то белиберда. То есть не ozon.ru, а ozon1 или o-zon», — объяснил Воробьев.

Он напомнил, что фишинг направлен либо на получение платежной информации, либо на то, чтобы человек заказал фейковую услугу, которая заведомо ему оказана не будет, либо приобрел какой-либо товар.

Наука и техника,Василий Воробьев,
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