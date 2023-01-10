Стало известно об уходе еще одного топ-менеджера из Apple

Еще один топ-менеджер американской компании Apple, вице-президент по развитию сервисов Питер Стерн заявил коллегам об уходе из корпорации. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.
По словам источника, близкого к Стерну, он уходит из Apple, чтобы «проводить больше времени на восточном побережье США».
«Стерн покинет компанию в конце января», — говорится в статье.
Согласно данным издания, это приведет к серьезной перестановке в команде топ-менеджера. Теперь его отдел будет разделен на три отдельных подразделения, по словам двух источников, знакомых с ситуацией внутри Apple. Одним из руководителей будет Оливер Шуссер, который в настоящее время отвечает за сервис Apple Music.
Стерн присоединился к Apple в 2016 году после работы на различных руководящих должностях в телекомпании Time Warner Cable. Также специалист тесно сотрудничал с Эдди Кью, старшим вице-президентом Apple.
Неофициально считалось, что Стерн может стать преемником Кью. Apple пока не подтвердила информацию издания об уходе Стерна из компании.
Ранее бывший вице-президент Apple по закупкам Тони Блевинс в интервью отреагировал на свое увольнение из американской компании. По его словам, руководство совершило ошибку, когда лишило его должности за шутку о женщинах в ролике из TikTok.