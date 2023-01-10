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38 минут назад

Илон Маск опередил миллиардера из Японии и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru

Глава SpaceX и Tesla, проживающий в США миллиардер Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что побил мировой рекорд по потерянным личным деньгам. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-релиз организации.

Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Газета.руГазета.ру

«Илон Маск (ЮАР) официально побил мировой рекорд по самой крупной потере личного состояния в истории», — говорится в заявлении Книги рекордов Гиннесса.

Организация обосновала свое решение данными Forbes, согласно которым личный капитал Маска упал на $183 млрд всего за год.

До Маска предыдущим рекордсменом был японский предприниматель, основатель и гендиректор Softbank Масаеси Сон. В 2000 году он потерял $58,6 млрд личного состояния.

«И не волнуйтесь — несмотря на то, что Маск потерял больше денег, чем любой другой человек в истории, он не будет голодать в ближайшее время. Он по-прежнему второй самый богатый человек в мире», — добавили в Книге рекордов Гиннесса.

Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал, как однажды Илон Маск пришел к нему в дом посреди ночи.

Наука и техника,Илон Маск,Ричард Брэнсон,SpaceX,
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