Microsoft собирается вложить $10 млрд во владельца ChatGPT

Microsoft ведет переговоры об инвестировании $10 млрд в OpenAI, владельца ChatGPT, что даст оценку этой компании из Сан-Франциско $29 млрд, пишет Reuters.
OpenAI была основана генеральным директором Tesla Илоном Маском и инвестором Сэмом Альтманом. Компания создала чат-бот ChatGPT и сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября.
OpenAI ведет переговоры о продаже существующих акций по оценке примерно $29 млрд, а венчурные компании, такие как Thrive Capital и Founders Fund, купят акции у существующих акционеров.
Финансирование предусматривают получение Microsoft 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока она не окупит свои первоначальные инвестиции.
При достижении этого порога Microsoft получит 49% акций OpenAI, а другие инвесторы получат еще 49%, а некоммерческая материнская компания OpenAI получит 2%. Microsoft инвестировала $1 млрд в OpenAI в 2019 году и работала над запуском версии своей поисковой системы Bing.