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18 минут назад

Microsoft собирается вложить $10 млрд в владельца ChatGPT

Investing.com Россия

Microsoft ведет переговоры об инвестировании $10 млрд в OpenAI, владельца ChatGPT, что даст оценку этой компании из Сан-Франциско $29 млрд, пишет Reuters.

Microsoft собирается вложить $10 млрд во владельца ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

OpenAI была основана генеральным директором Tesla Илоном Маском и инвестором Сэмом Альтманом. Компания создала чат-бот ChatGPT и сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября.

OpenAI ведет переговоры о продаже существующих акций по оценке примерно $29 млрд, а венчурные компании, такие как Thrive Capital и Founders Fund, купят акции у существующих акционеров.

Финансирование предусматривают получение Microsoft 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока она не окупит свои первоначальные инвестиции.

При достижении этого порога Microsoft получит 49% акций OpenAI, а другие инвесторы получат еще 49%, а некоммерческая материнская компания OpenAI получит 2%. Microsoft инвестировала $1 млрд в OpenAI в 2019 году и работала над запуском версии своей поисковой системы Bing.

Наука и техника,Сэм Альтман,Илон Маск,Microsoft,
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