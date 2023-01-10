Microsoft собирается вложить $10 млрд во владельца ChatGPT

Microsoft ведет переговоры об инвестировании $10 млрд в OpenAI, владельца ChatGPT, что даст оценку этой компании из Сан-Франциско $29 млрд, пишет Reuters.

OpenAI была основана генеральным директором Tesla Илоном Маском и инвестором Сэмом Альтманом. Компания создала чат-бот ChatGPT и сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября.

OpenAI ведет переговоры о продаже существующих акций по оценке примерно $29 млрд, а венчурные компании, такие как Thrive Capital и Founders Fund, купят акции у существующих акционеров.

Финансирование предусматривают получение Microsoft 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока она не окупит свои первоначальные инвестиции.