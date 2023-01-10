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45 минут назад

Названа причина резкого потепления в Арктике

Lenta.ruиещё 2

В конце ХХ века резкое потепление в Арктике было вызвано рядом мощных землетрясений, произошедших незадолго до этого. Популярную гипотезу о том, что на потепление на этой территории повлияла деятельность человека, опровергли российские ученые. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости.

Названа причина резкого потепления в Арктике
Фото: ТАССТАСС

Там уточнили, что, по мнению исследователей из России, резкое потепление в Арктике произошло в 1979-1980 годах. Ученые подчеркивают, что версию о влиянии деятельности людей на климат трудно объяснить, так как в конце прошлого века не наблюдалось значительного роста промышленного производства.

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«Предложенная нами геодинамическая гипотеза, основанная на природных факторах потепления климата, конкурирует с доминирующей версией об определяющей роли антропогенного фактора в глобальном потеплении, и ведет к совершенно другим выводам и последствиям. Если признать важную роль природного фактора, то логично пересмотреть экономические и политические решения, предусматривающие достаточно быстрое сокращение отраслей промышленности», — сказал руководитель работы академик РАН<РАН ЛеопЛеопольд Лобковский.

По его словам, ученым удалось обнаружить корреляцию между началом потепления на северной территории и сильнейшими землетрясениями — выяснилось, что взаимосвязь проявляется с временным сдвигом примерно в 20 лет. Академик Лобковский увидел риск негативного влияния на экономику ресурсодобывающих стран — в частности, России и Китая — из-за действий, направленных на уменьшение производства.

Согласно историческим данным, самые мощные землетрясения в Алеутской дуге происходили в 1957-1965 годах. Природные катаклизмы влияли на разрушение природных хранилищ метана, которые находятся в мерзлых породах арктического шельфа. Из-за этого газ попадал в атмосферу, что способствовало резкому увеличению температуры в Арктике.

Одна из самых распространенных гипотез о причинах резкого потепления в Арктике гласит, что главной причиной глобального изменения климата считается повышение концентрации углерода в атмосфере Земли из-за деятельности человека — сжигание большинства энергоресурсов сопровождается выделением углекислого газа. При этом есть и другие мнения.

В частности, ученые Лос-Аламосской национальной лаборатории наук о Земле и окружающей среде считают, что причинами климатических изменений в Арктике являются как антропогенное воздействие, так и внутренняя изменчивость климата, которая пока не воспроизводится моделями. По подсчетам исследователей, в настоящее время потепление на этой территории происходит в четыре раза быстрее, чем во всем остальном мире.

Наука и техника,Леопольд Лобковский,РАН,
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