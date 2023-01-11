Запуск ракеты SpaceX со спутниками Starlink отменен из-за неполадок

Американская компания SpaceX снова перенесла на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 51 мини-спутником для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Изначально запуск был запланирован на 9 января. Тогда на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) были неблагоприятные погодные условия.
Сейчас в качестве причины отмены запуска называется необходимость изучить данные по второй ступени ракеты.
3 января компания Маска SpaceX отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9.
30 декабря сообщалось, что SpaceX установила годовой рекорд, запустив израильский спутник для съемки Земли. Всего SpaceX за год совершила 61 запуск, побив собственный рекорд среди частных компаний, из них 60 — на ракете Falcon 9, а один с помощью Falcon Heavy. Все они прошли удачно.