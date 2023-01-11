Запуск ракеты SpaceX со спутниками Starlink отменен из-за неполадок

Американская компания SpaceX снова перенесла на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 51 мини-спутником для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

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Изначально запуск был запланирован на 9 января. Тогда на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) были неблагоприятные погодные условия.

Сейчас в качестве причины отмены запуска называется необходимость изучить данные по второй ступени ракеты.

3 января компания Маска SpaceX отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9.