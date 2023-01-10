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26 минут назад

«Тинькофф банк» внедрит звонки из приложения по аналогии с WhatsApp

Sostav.ru

«Тинькофф банк» тестирует возможность совершать звонки непосредственно из банковского приложения. Функция доступна без оформления сим-карты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Тинькофф банк» внедрит звонки из приложения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока функция тестируется сотрудниками банка в закрытом режиме.

«Мы тестируем на небольшом количестве сотрудников функционал для мобильного приложения, аналогичный функциям WhatsApp и WiFi calling», — подтвердил представитель банка.

Дальнейшие решения будут приниматься по итогам теста, добавил он.

В банковском сегменте операторов функцию звонков из приложения на сторонние номера пока никто не внедрял, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Возможность звонить из приложения, даже если у тебя стоит сим-карта другого оператора, кажется интересной», — полагает он, добавляя, что это позволит увеличить частоту использования услуги и привлечь новых пользователей.

«Тинькофф» добавляет эту функцию для роста базы MVNO через проникновение в базу клиентов банка, соглашается источник издания, близкий к одному из операторов «большой четверки». Кроме того, встраивание звонков в периметр экосистемы приложения повышает безопасность сервиса.

В конце прошлого года «Тинькофф» представил спецпроект «Близко к сердцу», который поможет клиентам экосистемы начать совершать регулярные пожертвования. На основе анализа профиля и личных данных специальная нейросеть подбирает пользователю фонд или НКО.

Наука и техника,Денис Кусков,Тинькофф банк,
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