Компания Virgin Orbit не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, в связи с чем первый в истории запуск аппаратов с территории Великобритании завершился неудачей. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 10 января.

— Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого глав NASA Билл Нельсон заявил, что Китай якобы может заявить о своих правах на территории на Луне, если одержит победу в новой космической гонке с США. По его словам, Пекин заберет наиболее богатые природными ресурсами участки лунной поверхности.

19 декабря сообщалось, что на Международную космическую станцию в феврале может быть отправлен резервный корабль в связи с инцидентом на корабле «Союз МС-22». Как отметили в Роскосмосе, на Байконуре имеется подходящее судно — «Союз МС-23».