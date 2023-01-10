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41 минуту назад

Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты

Елена Прошина

Компания предпринимателя из Великобритании Ричарда Бренсона Virgin Orbit сообщила, что ее ракета-носитель, запущенная с борта авиалайнера, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, сообщает РИА Новости.

Первый запуск космических спутников с территории Британии завершился неудачей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию», — следует из сообщения Virgin Orbit.

При этом компания отметила, что удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne.

В настоящее время эксперты анализируют данные об инциденте, в ходе которого Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту Boeing-747. Сам лайнер благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем.

Спутники британского производства до сих пор приходится отправлять на орбиту через иностранные космодромы.

Virgin Orbit получила лицензии на запуск спутников из Великобритании в декабре 2022 года. Аппараты должны были отправить при помощи ракеты LauncherOne с самолета Cosmic Girl американской компании Virgin Orbit с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии.

Наука и техника,Ричард Бренсон,
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