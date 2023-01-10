Первый запуск космических спутников с территории Британии завершился неудачей

Компания предпринимателя из Великобритании Ричарда Бренсона Virgin Orbit сообщила, что ее ракета-носитель, запущенная с борта авиалайнера, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, сообщает РИА Новости.
«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию», — следует из сообщения Virgin Orbit.
При этом компания отметила, что удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne.
В настоящее время эксперты анализируют данные об инциденте, в ходе которого Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту Boeing-747. Сам лайнер благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем.
Спутники британского производства до сих пор приходится отправлять на орбиту через иностранные космодромы.
Virgin Orbit получила лицензии на запуск спутников из Великобритании в декабре 2022 года. Аппараты должны были отправить при помощи ракеты LauncherOne с самолета Cosmic Girl американской компании Virgin Orbit с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии.