Первый запуск космических спутников с территории Британии завершился неудачей

Компания предпринимателя из Великобритании Ричарда Бренсона Virgin Orbit сообщила, что ее ракета-носитель, запущенная с борта авиалайнера, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию», — следует из сообщения Virgin Orbit.

При этом компания отметила, что удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne.

В настоящее время эксперты анализируют данные об инциденте, в ходе которого Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту Boeing-747. Сам лайнер благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем.

Спутники британского производства до сих пор приходится отправлять на орбиту через иностранные космодромы.