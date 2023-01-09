Названы сроки восстановления озонового слоя Земли

«Если нынешняя политика останется в силе, озоновый слой, как ожидается, вернется к значениям 1980 года (до появления озоновой дыры) примерно к 2066 году в Антарктике, 2045 году в Арктике и 2040 году в остальном мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ЮНЕП.