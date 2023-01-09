Названы сроки восстановления озонового слоя Земли

Озоновый слой, защищающий Землю от опасного солнечного излучения, полностью восстановится через 40 лет, но проекты геоинженерии для ограничения глобального потепления грозят сорвать этот процесс, заявили эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
«Если нынешняя политика останется в силе, озоновый слой, как ожидается, вернется к значениям 1980 года (до появления озоновой дыры) примерно к 2066 году в Антарктике, 2045 году в Арктике и 2040 году в остальном мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ЮНЕП.
По мнению экспертов, этому могут помешать проекты геоинженерии, направленные на ограничение глобального потепления, так как они имеют нежелательные последствия для восстановления озонового слоя.
Одним из таких проектов является введение миллиардов частиц серы в верхние слои атмосферы. Это может обернуться сильным истощением озонового слоя, заявил Джон Пайл, сопредседатель научной группы ООН по озону.
Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли был подписан в 1987 году, после обнаружения озоновых дыр в зоне Антарктиды и Арктики.