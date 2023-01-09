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24 минуты назад

Врач назвал самый вредный тип наушников

Национальная Служба Новостей

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев заявил, что самыми вредными для слуха являются внутриканальные наушники - так называемые «затычки», сообщает NEWS.ru.

Назван самый вредный тип наушников
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что подобные гаджеты создают вакуум в слуховом проходе, из-за его нагрузка на барабанную перепонку и слуховой нерв повышается. При постоянном использовании «затычек» слуховой аппарат изнашивается и это приводит к снижению остроты слуха.

Специалист отметил, что самые безопасные наушники - полноразмерные, однако и при их использовании нужна осторожность.

«В среднем в день можно использовать наушники от трёх до пяти часов, но не на высоких частотах. Громкость не должна превышать 50%», — пояснил Мусаев.

Эксперт также указал, что в случае каких либо проблем со слухом следует как можно быстрее обратиться к врачу и начать лечение.

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Ранее главный врач центров охраны зрения детей и подростков «Ясный взор», академик АМТН, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян заявил, что со школьного возраста нужно посещать окулиста ежегодно, чтобы вовремя остановить падение зрения, сообщает RT.

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