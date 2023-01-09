В России призвали поднять пошлины на иностранную светотехнику

Российские производители электроники попросили правительство повысить таможенные пошлины на иностранную светотехнику (LED-лампы, люстры, гирлянды) и компоненты для нее в среднем на 10 - 15 процентов. Об этом рассказал «Коммерсант».
В распоряжение газеты попало письмо гендиректора «Консорциума Светотехника» (включает 68 компаний) Ольги Грековой главе департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову.
По данным «Коммерсанта», Грекова предложила увеличить пошлины на импортные светодиодные лампы с нуля до пяти процентов, на пластмассовые люстры - с 12 до 20 процентов, на светодиодные медицинские люстры - с пяти до 35 процентов, на елочные гирлянды - с 15 до 20 процентов.
В письме предлагается повысить пошлины и на компоненты для светотехники.. Газета рассказала, что при производстве крупных партий светотехники в РФ иногда используют не российские, а более дешевые компоненты из Азии.
GR-директор «БЛ Групп» Евгений Долин рассказал «Коммерсанту», что российские компании занимает примерно половину рынка уличных и промышленных светильников, но на рынке ламп (светодиодных и накаливания) на отечественные компании приходится всего два-три процента.
Долин считает, что резкое повышение пошлин увеличило бы объем контрафакта.
Операционный директор ТПК «Вартон» (производитель светильников и светотехники) Сергей Мордавченков заявил, что повышение пошлин на 10–15 процентов стало бы «запоздалой и недостаточной» мерой и привело бы лишь к росту цен. По его словам, пошлины нужно поднимать минимум до 20 процентов, чтобы стимулировать развитие производства в РФ.
Ранее российский поставщик ноутбуков ICL предложил запретить параллельный импорт устройств Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других иностранных производителей.
В ICL заявляли, что эта мера освободила бы рынок от «компаний, отказавшихся работать в России», и увеличила бы долю российской вычислительной техники до 50 процентов.
Также в компании предложили выдавать дистрибьюторам льготные кредиты на закупку российской техники для ее последующей продажи и запустить программу 20-процентного кешбэка для людей, покупающих российские ноутбуки в розницу.