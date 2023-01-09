В России призвали поднять пошлины на иностранную светотехнику

Российские производители электроники попросили правительство повысить таможенные пошлины на иностранную светотехнику (LED-лампы, люстры, гирлянды) и компоненты для нее в среднем на 10 - 15 процентов. Об этом рассказал «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В распоряжение газеты попало письмо гендиректора «Консорциума Светотехника» (включает 68 компаний) Ольги Грековой главе департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову.

Видео дня

По данным «Коммерсанта», Грекова предложила увеличить пошлины на импортные светодиодные лампы с нуля до пяти процентов, на пластмассовые люстры - с 12 до 20 процентов, на светодиодные медицинские люстры - с пяти до 35 процентов, на елочные гирлянды - с 15 до 20 процентов.

В письме предлагается повысить пошлины и на компоненты для светотехники.. Газета рассказала, что при производстве крупных партий светотехники в РФ иногда используют не российские, а более дешевые компоненты из Азии.

GR-директор «БЛ Групп» Евгений Долин рассказал «Коммерсанту», что российские компании занимает примерно половину рынка уличных и промышленных светильников, но на рынке ламп (светодиодных и накаливания) на отечественные компании приходится всего два-три процента.

Долин считает, что резкое повышение пошлин увеличило бы объем контрафакта.

Операционный директор ТПК «Вартон» (производитель светильников и светотехники) Сергей Мордавченков заявил, что повышение пошлин на 10–15 процентов стало бы «запоздалой и недостаточной» мерой и привело бы лишь к росту цен. По его словам, пошлины нужно поднимать минимум до 20 процентов, чтобы стимулировать развитие производства в РФ.

Ранее российский поставщик ноутбуков ICL предложил запретить параллельный импорт устройств Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других иностранных производителей.

В ICL заявляли, что эта мера освободила бы рынок от «компаний, отказавшихся работать в России», и увеличила бы долю российской вычислительной техники до 50 процентов.