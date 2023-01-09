Россиянин может в одиночку полететь в космос впервые за 20 лет

Источник «Московского комсомольца» в космической отрасли рассказал о двух вариантах возвращения на Землю экипажа «Союза МС-22». Один из вариантов предполагает первый за 20 лет одиночный полет в космос.

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Экипаж «Союза МС-22» (Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио) 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки корабля и упавшем давлении в системе охлаждения.

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Позже в «Роскосмосе» рассказали, что осмотр подтвердил утечку охлаждающей жидкости. Из-за этого выход Петелина и Прокопьева в открытый космос был отменен.

Среди предварительных версий внешнего пробоя - попадание микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор.

Источники СМИ говорили, что на ускоренную отправку корабля к МКС взамен «Союза МС-22» ушло бы около месяца, но решение по этому поводу в «Роскосмосе» еще не приняли.

По данным «МК», один из вариантов, который рассматривают в «Роскосмосе», предполагает, что в феврале к МКС отправится «Союз МС-23» с двумя пустыми креслами, пилотируемый Олегом Кононенко.

Он может остаться с экипажем «Союза МС-22» на полгода, в таком случае миссия Прокопьева, Петелина и Рубио продлится вдвое. Когда подойдет время улетать, экипаж «Союза МС-22» пересядет на «Союз МС-23», а Кононенко спустится на Землю на американском корабле Dragon, который прибудет на МКС в середине марта с одним свободным креслом (сейчас на это место претендует россиянин Андрей Федяев).

Собеседник «МК» отмечает, что минус этого варианта связан с разрушением сложившихся экипажей. Если Коненеко отправится к МКС один, очередь на полет потеряют Николай Чуб и американка Лорел О’Хара, которые входят в экипаж «Союза МС-23» и сработались с Кононенко. Если их командир полетит один, миссия их экипажа будет отброшена за 2024 год, заявил источник «МК».

Второй вариант, предполагает отправку к МКС беспилотного корабля «Союз МС-23» в феврале. Собеседник газеты назвал этот вариант более эффективным. Корабль в таком случае пристыкуется к МКС и дождется окончания работы Прокопенко, Петелина и Рубио в сентябре.

На смену им на «Союзе МС-24» прилетит экипаж Кононенко. В итоге программа полетов сместится на полгода, но ни один из космонавтов, включая Федяева, не потеряет возможности отправиться на МКС.