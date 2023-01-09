Россиянин может в одиночку полететь в космос впервые за 20 лет

Источник «Московского комсомольца» в космической отрасли рассказал о двух вариантах возвращения на Землю экипажа «Союза МС-22». Один из вариантов предполагает первый за 20 лет одиночный полет в космос.
Экипаж «Союза МС-22» (Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио) 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки корабля и упавшем давлении в системе охлаждения.
Позже в «Роскосмосе» рассказали, что осмотр подтвердил утечку охлаждающей жидкости. Из-за этого выход Петелина и Прокопьева в открытый космос был отменен.
Среди предварительных версий внешнего пробоя - попадание микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор.
Источники СМИ говорили, что на ускоренную отправку корабля к МКС взамен «Союза МС-22» ушло бы около месяца, но решение по этому поводу в «Роскосмосе» еще не приняли.
По данным «МК», один из вариантов, который рассматривают в «Роскосмосе», предполагает, что в феврале к МКС отправится «Союз МС-23» с двумя пустыми креслами, пилотируемый Олегом Кононенко.
Он может остаться с экипажем «Союза МС-22» на полгода, в таком случае миссия Прокопьева, Петелина и Рубио продлится вдвое. Когда подойдет время улетать, экипаж «Союза МС-22» пересядет на «Союз МС-23», а Кононенко спустится на Землю на американском корабле Dragon, который прибудет на МКС в середине марта с одним свободным креслом (сейчас на это место претендует россиянин Андрей Федяев).
Собеседник «МК» отмечает, что минус этого варианта связан с разрушением сложившихся экипажей. Если Коненеко отправится к МКС один, очередь на полет потеряют Николай Чуб и американка Лорел О’Хара, которые входят в экипаж «Союза МС-23» и сработались с Кононенко. Если их командир полетит один, миссия их экипажа будет отброшена за 2024 год, заявил источник «МК».
Второй вариант, предполагает отправку к МКС беспилотного корабля «Союз МС-23» в феврале. Собеседник газеты назвал этот вариант более эффективным. Корабль в таком случае пристыкуется к МКС и дождется окончания работы Прокопенко, Петелина и Рубио в сентябре.
На смену им на «Союзе МС-24» прилетит экипаж Кононенко. В итоге программа полетов сместится на полгода, но ни один из космонавтов, включая Федяева, не потеряет возможности отправиться на МКС.
«МК» отмечает, что все варианты будут рассмотрены на заседании Совета Главных конструкторов 10 января, а окончательное решение утвердят 11 января.