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8 минут назад

Киберэксперт рассказал о «слабых местах» антивируса

Lenta.ru

Вредоносные программы могут проникнуть в компьютер, даже если устройство защищено. О «слабых местах» антивируса рассказал эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

Киберэксперт рассказал о «слабых местах» антивируса
Фото: ТАССТАСС

По словам Сизова, антивирус выявляет зловреды с помощью специальных баз данных, которые позволяют выявлять вредоносные коды или фиксировать подозрительное «поведение» приложений. Однако информация о новых опасных сервисах может отсутствовать в базе антивируса.

Между тем, чаще вредоносное ПО получает доступ из-за неосторожных действий владельца компьютера. Киберэксперт дал две рекомендации по защите от вредоносных программ, способных ускользать от антивирусного ПО — систематически обновлять антивирус и осторожнее относиться к разрешениям, которые запрашивают любые программы.

Ранее специалисты компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies и платформы VK дали россиянам советы по защите от фишинга в соцсетях: эксперты посоветовали загружать программы только из официальных магазинов приложений и избегать перехода по ссылкам, распространенным на различных платформах.

Наука и техника,Алексей Сизов,
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