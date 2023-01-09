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52 минуты назад

Эксперт по кибербезопасности Сизов: Вирусы на ПК маскируются под расширения браузеров

runews24.ru

Специалист в сфере кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов проинформировал о вредоносном ПО, которое способное преодолеть антивирус.

Эксперт предупредил о важной особенности вредоносных ПО
Фото: ТАССТАСС

По данным радио Sputnik, спецбазы данных антивирусных программ позволяют вовремя идентифицировать зловредные коды или приложения. Однако существует риск либо полного отсутствия информации о вирусе, либо запоздалом обновлении реестра антивирусника, уточнил Сизов и добавил, что эта ситуация часто приводит к заражению ПК.

Новое вредоносное ПО использует уязвимости ОС, которые не всегда отражаются в обновлениях, что делает их выявление чрезвычайно сложным делом, напомнил эксперт. Также Сизов обратил внимание на игнорирование пользователями предупреждений антивирусных программ либо на маскировку вируса под легальные приложения, например, под расширения браузеров и т.д. Таким образом, мошенник может получить сведения о логине и пароля онлайн-банка, платежные реквизиты, доступы к аккаунтам соцсетей.

Систематическое обновление антивируса и тщательная проверка тех программ, которые запрашивают разрешение на доступ к ПК пользователя, помогут избежать заражения и порчи техники, подытожил рекомендации специалист Сизов.

Наука и техника,Алексей Сизов,
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