Эксперт предупредил о важной особенности вредоносных ПО

Специалист в сфере кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов проинформировал о вредоносном ПО, которое способное преодолеть антивирус.

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По данным радио Sputnik, спецбазы данных антивирусных программ позволяют вовремя идентифицировать зловредные коды или приложения. Однако существует риск либо полного отсутствия информации о вирусе, либо запоздалом обновлении реестра антивирусника, уточнил Сизов и добавил, что эта ситуация часто приводит к заражению ПК.

Новое вредоносное ПО использует уязвимости ОС, которые не всегда отражаются в обновлениях, что делает их выявление чрезвычайно сложным делом, напомнил эксперт. Также Сизов обратил внимание на игнорирование пользователями предупреждений антивирусных программ либо на маскировку вируса под легальные приложения, например, под расширения браузеров и т.д. Таким образом, мошенник может получить сведения о логине и пароля онлайн-банка, платежные реквизиты, доступы к аккаунтам соцсетей.