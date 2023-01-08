Физикам удалось рассмотреть детали строения атомного ядра

При помощи релятивистского коллайдера тяжелых ионов (RHIC) физики-ядерщики смогли составить высокоточную карту элементарных частиц в ядре атома. Во время эксперимента ученые также обнаружили новый тип квантовой запутанности, при котором происходит взаимодействие частиц с противоположным зарядом. Эти открытия помогут уточнить теоретические предсказания о строении материи. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Релятивистский коллайдер тяжелых ионов (RHIC) – это ускоритель частиц в Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Он создан для изучения столкновений между тяжелыми ионами на релятивистских (то есть, сравнимых со скоростью света) скоростях. Специалисты планировали исследовать при помощи коллайдера форму материи, существовавшую при образовании Вселенной. Однако международная группа ученых решила использовать коллайдер, чтобы проанализировать столкновение фотонов и изучить подробнее атомное ядро.

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Известно, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Их также можно разложить на более мелкие элементарные частицы – кварки, связанные между собой глюонами. Взаимодействуя с фотонами, глюоны создают промежуточную частицу «ро», которая моментально распадается на два заряженных пи-мезона (π+ и π-). Скорость и угол, под которым эти частицы попадают в детектор, позволяют очень точно отобразить расположение глюонов в ядре. Результаты картографируются в масштабе фемтометров (1015 метров).