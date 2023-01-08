Учёные дали пингвинам зеркало. Результат их удивил

Возможно, вы слышали о зеркальном тесте. Ему подвергают животных, чтобы узнать, обладают ли они способностью к распознаванию себя, обладают ли самосознанием. Например, зеркальный тест походят шимпанзе. Теперь его дали пройти и пингвинам.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперимент заключается в следующем: пока животное спит, на его тело наносится метка краской. Она может быть видна субъекту теста только в зеркале. Затем бодрствующее животное смотрит на своё отражение. Если испытуемый демонстрирует поведение, свидетельствующее о понимании, что метка находится на нём самом, тест считается пройденным.

Учёные взяли для эксперимента пингвинов Адели. Перед зеркалом в разных условиях стояли 12 птиц. При групповом эксперимента реакция была слабой, но если пингвины стояли перед зеркалом в одиночестве, они начинали исследовать свои отражения.

«Пингвины совершали быстрые движения головами, плавниками или телами, некоторые из которых выглядели как жесты», — пишет команда в своей статье.

Птицы не пытались вступить в контакт или проявлять агрессию по отношению к своему отражению.