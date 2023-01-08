Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл богатый водой опал

Группа исследователей, используя новые методы анализа данных марсохода Curiosity, смогла подтвердить, что ореолы трещин на Марсе содержат богатый водой опал.

Фото: AstroNews AstroNews

В 2012 году НАСА отправило на Красную планету Curiosity, чтобы исследовать кратер Гейл. Когда марсоход путешествовал по поверхности планеты, исследователи обнаружили светлые породы, которые окружают разломы, пересекающие некоторые части марсианского ландшафта. Недавняя работа показывает, что эти широко распространенные сети ореолов, возможно, были последней богатой водой средой в современную эпоху кратера Гейл. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research: Planets.

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Под руководством физика Трэвиса Гэбриэля были изучены архивные данные с приборов, которые показали значительные аномалии вблизи светлых пород. Применив новые методы анализа данных, исследовательская группа обнаружила, что в составе этих пород очень много кремнезема и воды.

«Наш новый анализ архивных данных показал поразительное сходство между всеми ореолами разломов, которые мы наблюдали и гораздо позже в ходе миссии», – сказал Габриэль. – «Видеть, что эти сети разломов были настолько широко распространены и, вероятно, битком набиты опалом, было невероятно».

Ученые предполагают, что этот опал в кратере Гейл образовался в современную эпоху Марса. Эти сети трещин могли быть гораздо более пригодными для жизни, чем суровые современные условия на поверхности.

«Учитывая широко распространенные сети трещин, обнаруженные в кратере Гейл, разумно ожидать, что эти потенциально пригодные для жизни подповерхностные условия распространились и на многие другие регионы кратера Гейл, а также, возможно, и на другие регионы Марса», – сказал Габриэль. – «Эти условия должны были образоваться задолго до того, как древние озера в кратере Гейл высохли».

Сам опал состоит преимущественно из двух компонентов: кремнезема и воды, с незначительным количеством примесей, таких как железо. Поскольку опал не является минералом, вода не так плотно связана внутри кристаллической структуры. Это означает, что если вы измельчите его и подадите тепло, опал выделит свою воду.

Хотя Габриэль и его команда не в состоянии провести исчерпывающую оценку содержания воды во всех ореолах, специальные нейтронные эксперименты, которые они провели над двумя из этих ореолов, демонстрируют, что однометровый ореол может содержать примерно от 3 до 5 литров воды в верхней части поверхности.