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51 минуту назад

FT: Apple нанимает сотрудников в Индии, готовясь к открытию флагманских магазинов в стране

Газета.Ru

Американская корпорация Apple нанимает сотрудников в Индии, так как готовится к открытию в стране первых флагманских магазинов, сообщает издание Financial Times.

Apple готовится к открытию флагманских магазинов в Индии
Фото: ТАССТАСС

"Компания начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, так как готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире в этом квартале", - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Apple представит гарнитуру смешанной реальности (mixed reality, MR) весной или летом 2023 года. Отмечается, что смотрины MR-устройства отложены из-за "совокупности проблем с программным и аппаратным обеспечением" гаджета.

По информации CNBC, новинка от корпорации Apple может стать главным конкурентом Oculus от Meta, ее стоимость будет варьироваться в диапазоне от $2 до $3 тыс. (примерно 145-217 тыс. руб. по курсу на 7 января 2023 года). До этого сообщалось, что компания отказалась от разработки iPhone SE 4.

Наука и техника,Apple,
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