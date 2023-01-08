Apple готовится к открытию флагманских магазинов в Индии

Американская корпорация Apple нанимает сотрудников в Индии , так как готовится к открытию в стране первых флагманских магазинов, сообщает издание Financial Times.

"Компания начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, так как готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире в этом квартале", - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Apple представит гарнитуру смешанной реальности (mixed reality, MR) весной или летом 2023 года. Отмечается, что смотрины MR-устройства отложены из-за "совокупности проблем с программным и аппаратным обеспечением" гаджета.

По информации CNBC, новинка от корпорации Apple может стать главным конкурентом Oculus от Meta, ее стоимость будет варьироваться в диапазоне от $2 до $3 тыс. (примерно 145-217 тыс. руб. по курсу на 7 января 2023 года). До этого сообщалось, что компания отказалась от разработки iPhone SE 4.