Древние растения вырабатывали вещества для защиты от солнца

Международная группа ученых из Китая, Германии и Великобритании показала, что древние растения вырабатывали вещества, которые защищали их от солнца. Это происходило 250 млн лет назад, во время массового пермского вымирания. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Пермское вымирание – это крупнейшее из пяти массовых вымираний. Тогда за сравнительно короткий период около 250 млн лет назад погибло приблизительно 80% морских и наземных видов. Причиной этой катастрофы стало усиление вулканической активности в Сибири. Из-за этого в атмосфере Земли оказалось слишком много углекислого газа, что привело к стремительному глобальному потеплению. Ученые предполагают, что в результате этого даже повредился озоновый слой. На это указывает обилие среди ископаемых недоразвитых спор растений и частиц пыльцы, что связано с мутагенным действием ультрафиолета, от которого озоновый слой больше не защищал.

Ученые исследовали ископаемые частички пыльцы, собранные на юге Тибета. С помощью специального метода ученые зафиксировали в них высокие концентрации фенольных соединений. Они играли роль защиты от солнца, а именно от типа ультрафиолета – UV-B. Так растения защищались от его мутагенного действия, чтобы обеспечить нормальное размножение. При этом по времени увеличение содержания полифенольных соединений в пыльце совпадало с массовым пермским вымиранием, что подтверждает гипотезу о разрушении озонового слоя в тот период.