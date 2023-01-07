Apple может окончательно отменить выпуск нового iPhone SE

О том, что Apple может отказаться от создания нового iPhone SE, аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо рассказывал в конце декабря. Вчера он заявил, что компания точно не будет создавать, производить и запускать эту модель в продажу, даже в 2024 году.

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Ранее аналитик утверждал, что компания может перенести срок выпуска нового бюджетного смартфона на 2024 год. По его словам, корпорация отказалась и от этой идеи.

Он снова привёл к своему тезису ранее озвученный им фактор. По его словам, корпорация пришла к выводу, что недорогие модели телефонов пользуются недостаточно высоким спросом. Кроме того, прошлые итерации iPhone SE продавались хуже, чем планировала реализовать корпорация изначально.